El último proceso electoral fue en noviembre del año pasado, cuando el mandatario sufrió un fuerte traspié político en un referendo que impulsó para avanzar en la redacción de una nueva Constitución e instalar bases militares extranjeras.

En los comicios del 29 de noviembre serán elegidos 222 alcaldes y vicealcaldes, 23 prefectos (gobernadores) y viceprefectos y siete miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el organismo encargado de designar a las autoridades de control. Además, se escogerán concejales urbanos y rurales.

Las autoridades electas se posesionarán el 14 de mayo de 2027 para un período de cuatro años (2027-2031).

En el país están habilitados para votar unos 13,3 millones de ecuatorianos y en el extranjero cerca de medio millón.

Los recintos electorales abrirán a las 7:00 horas (1200 GMT) y cerrarán a las 17:00 hs (2200 GMT). Los primeros resultados se esperan alrededor de tres horas después del cierre de la votación.

El sufragio en Ecuador es obligatorio para los ecuatorianos de entre 18 y 64 años. En cambio, es optativo para los adolescentes de 16 y 17 años, adultos mayores de 65 años, personas con discapacidad e integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía. La multa por no sufragar es de 48 dólares.

Ya sufragaron anticipadamente los presos sin sentencia condenatoria.

Desde el mediodía del viernes y hasta el lunes estará en vigor una ley que prohíbe el consumo y la comercialización de licor. La sanción por incumplirla es de 241 dólares.

El oficialismo compite

Las elecciones locales son cruciales para medir la fuerza de las organizaciones políticas. Por primera vez, el partido de gobierno Acción Democrática Nacional (ADN) presenta candidatos para los comicios locales que funcionarán como termómetro de la aceptación de Noboa, un conservador alineado con Estados Unidos que comenzó en mayo de 2025 su segundo mandato y no ha conseguido doblegar a las organizaciones criminales que han disparado la violencia.

En tanto, Revolución Ciudadana (RC), la mayor fuerza opositora, busca sobrevivir cobijada por otros partidos tras su suspensión y la inhabilitación y el arresto de sus principales figuras, acusadas de supuesta corrupción y nexos con el crimen organizado.

La atención se centra en las principales ciudades. En Quito —de 2,8 millones de habitantes— su alcalde, Pabel Muñoz y opositor al gobierno nacional, busca la reelección y se medirá con el oficialista y exministro de Inclusión Social, Harold Burbano. También contiende el exalcalde Jorge Yunda.

En la ciudad portuaria de Guayaquil —de 3 millones de habitantes— busca regresar al poder la exalcaldesa Cynthia Viteri, ahora del oficialismo, frente a Fiorella Ycaza, esposa del exalcalde Aquiles Álvarez, preso tras ser sentenciado por tráfico de combustibles.

En Cuenca —con casi medio millón de habitantes— se postulan el excandidato presidencial indígena Yaku Pérez, el oficialista y exministro de Finanzas Juan Carlos Vega y el opositor Juan Lloret, quien fue asambleísta y es actual prefecto con licencia por Revolución Ciudadana.

Contexto violento

Ecuador afronta desde hace casi seis años una incontenible espiral de violencia que se expandió a la par de bandas del crimen organizado que operan en asociación con carteles de droga transnacionales, especialmente de México y Colombia.

Su estratégica posición en la ruta del Pacífico ha convertido a la otrora isla de paz en un centro logístico de acopio, almacenamiento y distribución de drogas provenientes principalmente de la frontera norte con Colombia. Organismos internacionales han señalado que por este país pasa el 70% de la cocaína que se consume a nivel mundial.

Los tentáculos del narcotráfico y otros crímenes transnacionales han alcanzado a la estructura estatal, pero también a otros estamentos de la sociedad, incluyendo los gobiernos locales.

Varios alcaldes y funcionarios municipales han sido asesinados. Otros colegas están siendo investigados por la fiscalía por presuntos vínculos con organizaciones criminales, aunque algunos alegan ser víctimas de persecución política.

Organismos internacionales han encendido las alertas por presuntos quebrantos a los derechos políticos y de participación en los comicios en curso.

FUENTE: AP