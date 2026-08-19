¿Qué es mejor que ver eclipses desde el espacio? Respuesta: las auroras boreales y australes

Los astronautas de la NASA Jessica Meir y Jack Hathaway participan en una entrevista a bordo de la Estación Espacial Internacional, el miércoles 19 de agosto de 2026. (NASA vía AP) AP

Eso fue lo que transmitieron el miércoles un par de astronautas de la NASA que han vivido a bordo de la Estación Espacial Internacional durante los últimos seis meses.

Los astronautas Jessica Meir y Jack Hathaway contaron a The Associated Press que la posición de la estación espacial les impidió ver la totalidad del eclipse solar de la semana pasada, pero aun así disfrutaron de un eclipse parcial. Indicaron que también intentarán ver el eclipse lunar de la próxima semana.

Meir señaló que los mejores espectáculos cósmicos son las auroras. El sol sale de su temporada de mayor actividad, lo que hace que las luces del norte y del sur sean más impresionantes y brillantes, apuntó.

Tras una explosión especialmente grande de plasma proveniente del sol, “la aurora verde danzante” apareció justo debajo de ellos en lugar de a lo lejos, cerca de los polos, añadió.

“Parecía una serpiente abriéndose paso justo debajo de nosotros y fue algo realmente extraordinario”, señaló Meir, comandante de la estación espacial. “Se podía ver cómo la luz verde rebotaba en el exterior blanco de la estación espacial”.

Meir también ha disfrutado especialmente la preparación de delicias culinarias en órbita, poniéndose un delantal adornado con un gato espacial mientras prueba algunas hojas de mostaza y col rizada cultivadas en la estación. Esta semana se unió a su compañero de tripulación Anil Menon, que llevaba un gorro de chef, para su primer episodio de cocina de “Chez ISS”.

Menon, que llegó el mes pasado en una cápsula rusa, empacó el delantal y el gorro para su programa de cocina, del que habrá más entregas. El equipaje de Meir incluyó un flautín: interpretó “The Stars and Stripes Forever”, de John Philip Sousa, con la Boston Pops el 4 de julio. Su parte fue pregrabada en el espacio.

También llevó una elegante bufanda y unos pantalones acampanados violetas con brillo, considerablemente más informales que el vestido con el que voló en su último viaje a la estación, en el que participó en la primera caminata espacial integrada solo por mujeres.

Aunque los talentos culinarios y musicales de Hathaway quizá sean limitados, afirmó que nunca se aburre. “Siempre hay algo que hacer”, como las noches de karaoke los fines de semana con guitarra y otros instrumentos musicales, sostuvo.

Meir, bióloga marina, y Hathaway, capitán de la Marina, fueron lanzados en febrero y deben regresar a la Tierra a través de SpaceX una vez que lleguen sus reemplazos el próximo mes. En la tripulación actual hay tres estadounidenses, tres rusos y un astronauta francés.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP