¿Qué es el fuera de lugar? Y otras preguntas del Mundial, respondidas

El japonés Junya Ito (14) marca el tercer gol ante el portero de Túnez, Aymen Dahmen (16), durante el partido de fútbol del Grupo F de la Copa del Mundo entre Túnez y Japón en Guadalupe, cerca de Monterrey, México, el sábado 20 de junio de 2026. (Foto AP/Dolores Ochoa) AP

Dicho esto, si es la primera vez que ves fútbol y sigues confundido con todo esto del balompié, ¡estamos aquí para ayudarte! Tiros libres, pausas de hidratación, tiempo añadido... hay mucho que saber. Lanzamos una convocatoria para que nos enviaran sus preguntas más apremiantes sobre el Mundial — y seguiremos respondiéndolas si tienen más.

Bueno, esta es una pregunta común, y una cuya respuesta, si la sabes, puede hacer que parezcas un aficionado entendido. En esencia, un jugador está en fuera de juego si, en el momento en que un compañero le pasa el balón, está más cerca de la línea de gol del rival que el balón y que el penúltimo jugador del equipo contrario (el portero suele ser el último). Hay varias salvedades, por ejemplo, no puedes estar en fuera de juego dentro de tu propia mitad, pero esa es la idea general. Puede ser confuso y motivo de grandes debates.

A diferencia del fútbol americano, el baloncesto o el hockey, el reloj nunca se detiene en el fútbol. Si hay demoras por cosas como lesiones, pérdidas de tiempo evidentes o las consecuencias de los goles, esos segundos o minutos se añaden al final de cada tiempo en un periodo llamado “tiempo añadido o tiempo de compensación”. Hay un giro extra en este Mundial: las pausas de hidratación. Estas interrupciones de tres minutos a mitad de cada tiempo se han introducido para ayudar a los jugadores a lidiar con el calor del verano en Estados Unidos, Canadá y México (también son un momento conveniente para anuncios adicionales en televisión). Esos bloques de tres minutos también deben sumarse al tiempo añadido total, lo que significa que normalmente hay al menos cinco minutos de juego extra en cada tiempo de este Mundial.

Bueno, ambos son situaciones de balón parado y se conceden tras faltas. La diferencia clave es que un penal se otorga después de una falta dentro del área penal, el rectángulo dibujado cerca de la portería rival, y un tiro libre se concede fuera del área penal. Un penal es un tiro directo a portería, desde el punto señalado, que está centrado y a 12 yardas (11 metros), y solo el portero puede detener el remate. Un tiro libre puede ser defendido por todo un equipo y se ejecuta desde el lugar donde ocurrió la infracción.

¿Cuál es el criterio de desempate si los equipos terminan con la misma cantidad de puntos en la fase de grupos?

Toma nota de esto, porque es probable que ocurra en varios grupos. A partir de este Mundial, los resultados en los enfrentamientos directos entre dos o más equipos empatados a puntos serán el primer criterio de desempate, y no la diferencia de goles general, como ocurría antes. El segundo criterio es la diferencia de goles en los partidos entre los equipos implicados, seguida por el mayor número de goles anotados en esos encuentros. Solo entonces, como cuarto criterio de desempate, entra en juego la diferencia de goles general.

¿Qué pasa con la regla de los 5 segundos en los saques de banda?

Es otra medida nueva que se está aplicando en este Mundial con la intención de acelerar el juego y frenar las pérdidas de tiempo. Si los árbitros consideran que un jugador está tardando demasiado en un saque de banda, pueden iniciar una cuenta regresiva visual de cinco segundos. Si llega a cinco segundos, el saque de banda se concederá al equipo contrario. Y ya ha ocurrido: el defensor de Bosnia-Herzegovina Sead Kolašinac cedió un saque de banda por tardar demasiado contra Canadá.

Fuera del campo... ¿de verdad están tapando con cinta las botellas de Heinz en los estadios? ¿Por qué se cubren los logotipos?

Sí, reporteros y aficionados con buen ojo han observado que los logotipos en botellas de condimentos, como el ketchup de Heinz, han sido cubiertos con cinta dentro de los estadios. Esta es una directriz de la FIFA, el organismo rector del fútbol, siempre muy cuidadoso de proteger a sus socios y patrocinadores oficiales y darles visibilidad exclusiva en los estadios. Por la misma razón, los estadios que llevan el nombre de un patrocinador, como el Gillette Stadium cerca de Boston, han sido rebautizados para el torneo por la FIFA, que en su lugar está usando nombres genéricos.

Entonces, ¿cuántos días de vacaciones pagadas al año reciben los europeos?

¿Te preguntas cómo los aficionados de estas grandes naciones futbolísticas europeas pueden pasar tantas semanas en Norteamérica? Bueno, a los europeos les encanta el fútbol y este torneo, el más grande hasta la fecha, habrá estado marcado en el calendario desde hace años. La cantidad de días de vacaciones que reciben los empleados varía de un país a otro. En el Reino Unido, por ejemplo, la mayoría de los trabajadores recibe al menos 28 días de vacaciones anuales pagadas al año. En Francia, tienen un mínimo de 30 días laborables. En España, son 22.

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FUENTE: AP