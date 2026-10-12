americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

¿Qué es el Día de los Pueblos Indígenas? Es de celebración, protesta y reivindicar la historia

Los pueblos indígenas celebran el lunes su historia de resistencia, que se remonta a siglos, con ceremonias, danzas y discursos.

Barton Alce de Pie Cartwright, a la izquierda, dirige una danza del frijol con estudiantes de la escuela Friends Select durante el evento del Día de los Pueblos Indígenas de Filadelfia, el lunes 12 de octubre de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Mingson Lau)
Barton Alce de Pie Cartwright, a la izquierda, dirige una danza del frijol con estudiantes de la escuela Friends Select durante el evento del Día de los Pueblos Indígenas de Filadelfia, el lunes 12 de octubre de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Mingson Lau) AP

El expresidente estadounidense Joe Biden conmemoró oficialmente el Día de los Pueblos Indígenas en 2021. Un número cada vez mayor de estados y ciudades también lo han reconocido, pasando de un día que durante mucho tiempo estuvo arraigado en la celebración del explorador Cristóbal Colón a uno centrado en las personas cuyas vidas y cultura quedaron cambiadas para siempre por el colonialismo.

A continuación presentamos un vistazo a por qué se llama Día de los Pueblos Indígenas y cómo lo celebra la gente.

¿Por qué se llama Día de los Pueblos Indígenas?

El Día de los Pueblos Indígenas ha sido reconocido durante décadas, en distintas formas y bajo diversos nombres, para celebrar su historia y cultura y para reconocer los retos que siguen enfrentando.

Biden había señalado en un comunicado que el día busca “honrar a los primeros habitantes de Estados Unidos y a las naciones tribales que continúan prosperando hoy”.

Por lo general se celebra el segundo lunes de octubre, el mismo día que el Día de Colón, un feriado federal establecido en respuesta a la discriminación contra los italoestadounidenses para reconocer el avistamiento que hizo Colón del continente americano en 1492.

En años recientes, la fecha ha estado marcada por protestas contra monumentos a Colón, al igual que en favor de la justicia ambiental, de la devolución de tierras indígenas y para crear conciencia sobre las mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas.

El presidente estadounidense Donald Trump ha dicho que no reconocerá el Día de los Pueblos Indígenas junto con el Día de Colón en octubre.

¿Es el Día de los Pueblos Indígenas un feriado federal?

Aunque no es un feriado federal, algunos estados, al igual que Washington, D.C., tienen días festivos que honran a los pueblos indígenas, algunos de los cuales se celebran el segundo lunes de octubre. El Día de los Pueblos Indígenas suele emparejarse con el Día de Colón o sustituye por completo el feriado federal. Varias ciudades y sistemas escolares también celebran el Día de los Pueblos Indígenas.

Los pueblos indígenas han hecho campaña durante años para lograr reconocimiento

“Durante generaciones, las políticas federales buscaron sistemáticamente asimilar y desplazar a los pueblos nativos y erradicar las culturas nativas”, escribió Biden en la proclamación del Día de los Pueblos Indígenas.

“Hoy reconocemos la resistencia y la fortaleza de los pueblos indígenas, al igual que el impacto positivo inconmensurable que han tenido en todos los aspectos de la sociedad estadounidense”, declaró.

En una proclama aparte por el Día de Colón, Biden elogió el papel de los italoestadounidenses en la sociedad de Estados Unidos, pero también aludió a la violencia y el daño que Colón y otros exploradores de la época trajeron al continente americano.

Colón, de origen italiano, desembarcó el 12 de octubre de 1492 en lo que hoy son las Bahamas y fue el primero de una oleada de exploradores europeos en el continente americano que buscaban oro y otras riquezas, incluidas personas para esclavizar. En el transcurso de esa búsqueda, las poblaciones nativas fueron diezmadas.

“Hoy también reconocemos la dolorosa historia de agravios y atrocidades que muchos exploradores europeos infligieron a las naciones tribales y a las comunidades indígenas”, escribió Biden. “Es una medida de nuestra grandeza como nación que no busquemos sepultar estos vergonzosos episodios de nuestro pasado, sino que los afrontemos con honestidad, los saquemos a la luz y hagamos todo lo que podamos para abordarlos”.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
La representante demócrata Ilhan Omar en el Congreso en Washington, el 13 de enero del 2026. (AP foto/J. Scott Applewhite)

Agentes federales registran casa de representante Ilhan Omar, dicen fuentes de AP

Esta imagen difundida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos e incluida en documentos judiciales, muestra lingotes de oro y dinero en efectivo incautados de la residencia de David J. Rush durante un allanamiento el 19 de mayo de 2026, en Ashburn, Virginia. (AP Foto/Departamento de Justicia vía AP)

Exfuncionario de la CIA acusado de robar 40 millones en lingotes de oro se declara culpable

En esta foto proporcionada por policía del condado Polk, el personal de emergencia responde a un accidente que involucró a un autobús escolar en Winter Haven, Florida, el lunes 5 de octubre de 2026. (Foto, policía del condado Polk vía AP)

Mueren 2 personas al volcar un autobús escolar en Florida

En esta imagen sin fecha, publicada en los perfiles del Ministerio de Exteriores de Israel en redes sociales, el capitán indio Smit Machchhar, en la cabina de un avión en un lugar no revelado. Machchhar estaba a los mandos del avión de FlyDubai que se tuvo que desviar a Tabuk, Arabia Saudí, para un aterrizaje de emergencia el 30, de septiembre de 2026. (Ministerio de Exteriores de Israel vía AP)

"Luché por mi vida": Piloto indio, aclamado como héroe, recuerda el ataque en la cabina de FlyDubai

Destacados del día

Gente esperando a vuelos mientras un avión de American Airlines circula por la pista en el aeropuerto LaGuardia (LGA) en el barrio de Queens, Nueva York, el domingo 9 de noviembre de 2025. (AP Foto/Adam Gray)

AMERICAN AIRLINES ELIMINARÁ DOS VUELOS DIRECTOS DESDE MIAMI EN ENERO DE 2027: estos son los destinos afectados

CUBA NIEGA VÍNCULOS CON 90 CARGAMENTOS DE COMBUSTIBLE INCAUTADOS POR EEUU: ministro rechaza acusaciones

CUBA NIEGA VÍNCULOS CON 90 CARGAMENTOS DE COMBUSTIBLE INCAUTADOS POR EEUU: ministro rechaza acusaciones

Un hombre herido reúne sus pertenencias delante de su casa destruida en un ataque ruso en Járkiv, Ucrania, el domingo 11 de octubre de 2026. (AP Foto/Andrii Marienko)

Kiev dice que Rusia sigue atacando instalaciones energéticas pese al "alto el fuego" de Trump

¡ESCÁNDALO EN LA MASONERÍA CUBANA! Filtran cartas sobre presunta colaboración con la Seguridad del Estado

¡ESCÁNDALO EN LA MASONERÍA CUBANA! Filtran cartas sobre presunta colaboración con la Seguridad del Estado

La representante demócrata Ilhan Omar en el Congreso en Washington, el 13 de enero del 2026. (AP foto/J. Scott Applewhite)

Agentes federales registran casa de representante Ilhan Omar, dicen fuentes de AP

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter