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Qué debes saber sobre el repechaje del Mundial 2026

MADRID (AP) — Los últimos seis cupos para el Mundial se decidirán el martes con la conclusión de dos torneos de repechaje que completarán la lista de 48 selecciones.

Ocho equipos de Europa competirán por cuatro plazas, mientras que el nuevo torneo intercontinental que se disputa en México determinará los otros dos boletos.

El Mundial más grande de la historia — ampliado desde los 32 equipos de Qatar 2022 — será organizado por tres países por primera vez: Estados Unidos, Canadá y México.

Italia, cuatro veces campeona, es el nombre más destacado en los repechajes europeos, mientras intenta evitar quedarse fuera de un Mundial por tercera vez consecutiva.

“Todos sabemos por qué estamos jugando. Para mí, y para algunos de los otros jugadores más veteranos, probablemente sea nuestra última oportunidad”, afirmó Matteo Politano, extremo italiano de 32 años que nunca ha jugado un Mundial.

Repechajes europeos

Habrá más equipos europeos que de cualquier otro continente en el Mundial: 16.

Ocho selecciones superaron la última ronda de los repechajes y buscarán los cuatro cupos finales en partidos de todo o nada: Bosnia-Herzegovina vs. Italia; Suecia vs. Polonia; Kosovo vs. Turquía; y República Checa vs. Dinamarca.

Los cuatro partidos se jugarán el martes.

El ganador del Turquía-Kosovo ingresará al Grupo D, que ya cuenta con Estados Unidos, Paraguay y Australia.

Repechajes intercontinentales

El repechaje intercontinental tiene un formato distinto, que la FIFA simplemente denomina el Torneo de Repechaje.

Dos equipos avanzarán de un grupo de seis.

La alineación inicial estuvo compuesta por dos equipos de la CONCACAF (Jamaica, Surinam) y uno por cada una de estas confederaciones: Asia (Irak), África (Congo), Sudamérica (Bolivia) y Oceanía (Nueva Caledonia).

Congo, Jamaica, Irak y Bolivia avanzaron a los dos partidos finales. Congo se enfrentará a Jamaica y Bolivia jugará contra Irak.

Los partidos decisivos se disputarán en Guadalajara y Monterrey el martes.

¿Quiénes se han clasificado para el Mundial de 2026?

Coanfitriones: Canadá, México y Estados Unidos.

Asia: Australia, Irán, Japón, Jordania, Corea del Sur, Qatar, Arabia Saudí, Uzbekistán

África: Argelia, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Sudáfrica, Túnez

Norteamérica, Centroamérica y el Caribe: Curazao, Haití, Panamá

Sudamérica: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

Oceanía: Nueva Zelanda

Europa: Austria, Bélgica, Croacia, Inglaterra, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Portugal, Escocia, España, Suiza

¿Cuándo es el Mundial de 2026?

Junio y julio. Comienza en el Estadio Azteca de Ciudad de México el 11 de junio. La final será el 19 de julio en el MetLife Stadium, al que la FIFA se referirá como el New York New Jersey Stadium durante el torneo.

Cómo verlo

La mayoría de los partidos de clasificación se transmitirán en Estados Unidos por Fox Sports﻿, Fubo TV y ViX. Los dos encuentros en México también estarán disponibles a través de Telemundo Deportes Ahora.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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