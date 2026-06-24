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Qatarí Madibo es suspendido 5 partidos tras fractura de pierna del canadiense Koné en el Mundial

ATLANTA (AP) — El jugador de Qatar Assim Madibo recibió el miércoles una suspensión de cinco partidos por la falta que resultó en una doble fractura en la pierna del mediocampista canadiense Ismaël Koné durante su partido del Mundial.

El canadiense Ismael Kone, a la izquierda, cae derribado por una falta del qatarí Assim Madibo durante el partido por el Grupo B del Mundial, el jueves 18 de junio de 2026, en Vancouver. (AP Foto/Abbie Parr)
El canadiense Ismael Kone, a la izquierda, cae derribado por una falta del qatarí Assim Madibo durante el partido por el Grupo B del Mundial, el jueves 18 de junio de 2026, en Vancouver. (AP Foto/Abbie Parr) AP

El comité disciplinario de la FIFA informó que la suspensión fue por juego brusco grave y que la decisión está sujeta a una apelación.

La primera victoria de Canadá en un Mundial se vio opacada por la lesión de Koné, quien fue retirado en camilla y posteriormente se sometió a una cirugía por fracturas de tibia y peroné en la pierna izquierda.

Koné fue derribado por la espalda al minuto 51 y los jugadores a su alrededor se dieron cuenta de inmediato que quizás habría sufrido una lesión grave, después de quedar tendido en el césped mientras se sujetaba la pierna con una mano y con la otra se cubría la boca.

Madibo también se mostró visiblemente afectado y se disculpó personalmente con Koné después del partido.

“No pueden siquiera imaginar lo agradecido que estoy con todos los que se comunicaron conmigo y rezan por mí”, publicó Koné en Instagram.

La selección nacional de Qatar no respondió de momento a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

La sanción no es la más grande que la FIFA haya impuesto en una Copa del Mundo. El delantero uruguayo Luis Suárez fue suspendido nueve partidos y fue inhabilitado de toda actividad relacionada con el fútbol durante cuatro meses luego de morder al defensor italiano Giorgio Chiellini en la Copa del Mundo de Brasil 2014.

En 1994, el defensor italiano Mauro Tassotti fue suspendido ocho partidos por un codazo al delantero español Luis Enrique.

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El Mundial en AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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