Pumas se impone 3-1 a Mazatlán en el torneo Clausura de la Liga MX

Morales abrió el marcador a los cinco minutos, después de recibir un pase filtrado de Nathan Silva que llevó el balón hasta el área para vencer al arquero Ricardo Rodríguez.

Juninho amplió la ventaja a los 15 minutos, luego de rematar a segundo poste un centro de tiro de esquina que alcanzó a ser desviado con la cabeza por Silva.

Josue Ovalle recortó por los visitantes al 36, después de conducir a campo abierto desde el costado izquierdo y llegar al área donde sacó un potente disparo que venció al arquero costarricense Keylor Navas.

Guillermo Martínez selló la victoria universitaria al 68, gracias a una definición de mediavuelta dentro del área.

Pumas se ubica provisionalmente en la cuarta posición del campeonato con 27 puntos, luego de hilvanar cinco jornadas sin derrota (tres triunfos y dos empates).

Mazatlán —que está disputando su última campaña en esa sede antes de convertirse en el Atlante y jugar en la Ciudad de México— está en la 17ma posición con 11 unidades.

El equipo universitario fue un vendaval en los primeros minutos en los que el paraguayo Morales hizo gala de su velocidad para superar a la zaga en un pase por el centro para concretar su quinta diana del campeonato.

El ariete brasileño Juninho llegó a seis tantos en el curso después de aprovechar una falla de la zaga al dejarlo sin marca para rematar con el marco abierto el balón que peinó su compatriota Nathan Silva.

Los Cañoneros se sobrepusieron a su mal arranque y generaron opciones para poner números en el marcador, hasta que lo consiguieron con la gran jugada individual de Ovalle para recortar la desventaja.

El entrenador de Mazatlán Sergio Bueno fue expulsado después de reclamar al mediotiempo a la árbitra Katia Itzel García que haya dado el silbatazo final justo cuando su equipo llevaba una ofensiva con peligro hacia el área felina.

Los anfitriones retomaron en el complemento el control del juego y lo reflejaron en el marcador cuando Guillermo Martínez controló un pase rasante de Uriel Antuna, que se acomodó para rematar de mediavuelta y mandarlo a las redes junto al poste.

El travesaño evitó que Mazatlán hiciera otra diana cuando Fábio hizo un remate de cabeza en el tiempo de descuento que fue rechazado por el palo.

La jornada concluirá más tarde cuando el bicampeón Toluca reciba al San Luis, con la mira puesta en ascender hasta la segunda posición.

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FUENTE: AP