¿Pueden $1.000 millones impulsar a los republicanos a ganar las elecciones de noviembre en EEUU?

El presidente Donald Trump baila en un mitin de campaña en el Pinnacle Bank Expo Center, el lunes 5 de octubre de 2026, en Grand Island, Nebraska. (AP Foto/Charlie Riedel) AP

La ventaja de efectivo, repartida entre media docena de grupos, está impulsada en gran medida por MAGA Inc., alineado con Trump, que tenía casi 416 millones de dólares en efectivo disponible a finales de agosto y comenzó a aumentar su gasto en contiendas clave en septiembre.

Pero ese dinero quizá llegó demasiado tarde, lo que obligó al grupo del presidente a pagar tarifas mucho más altas debido a la disminución de la disponibilidad de tiempo al aire. Cuatro funcionarios republicanos de campañas al Senado señalaron que los grupos que reservaron tiempo publicitario la primavera pasada pagaron tarifas mucho más bajas que MAGA Inc. y sus grupos afiliados.

En cambio, al esperar hasta septiembre, las organizaciones vinculadas a Trump a veces están pagando más de cinco veces lo que habrían gastado si hubieran actuado antes.

Un representante de MAGA Inc., familiarizado con la estrategia del grupo, indicó que su gasto ha permitido a los republicanos mantener las contiendas más competitivas de lo que habrían sido de otro modo. En algunos casos, el grupo ha sido el único al aire criticando a candidatos demócratas.

El representante de MAGA Inc. y los funcionarios republicanos de campañas al Senado hablaron bajo condición de anonimato para discutir la estrategia interna.

El desafío es especialmente agudo en lugares como Texas, donde Trump viajará el miércoles por segunda vez en una semana para hacer campaña a favor de la candidatura al Senado del republicano Ken Paxton. El estado no ha elegido a un senador demócrata desde 1988, y aun así MAGA Inc. ha gastado más de 22 millones de dólares en el último mes, según la firma de seguimiento publicitario AdImpact.

Otro grupo, Texas PAC, alineado con el líder de la mayoría del Senado, John Thune, ha gastado más de 83 millones de dólares en publicidad en el último mes, una cantidad extraordinaria para proteger lo que normalmente es un escaño republicano seguro.

Uno de esos anuncios, en el que aparecía la esposa distanciada de Paxton diciendo que apoya la boleta republicana completa, se emitió en todo Estados Unidos el fin de semana pasado durante un partido de fútbol americano entre los Dallas Cowboys y los Houston Texans.

A los candidatos se les cobra una tarifa publicitaria más baja que a los grupos externos, por lo que la inyección tardía de dinero de los super PAC ha tenido un costo elevado.

A MAGA Inc., que está difundiendo anuncios principalmente en servicios de streaming, se le ha cobrado aproximadamente 894 dólares por emisión, según AdImpact, mientras que a Texas PAC se le ha cobrado aproximadamente 809 dólares por una combinación de televisión abierta y streaming. Eso se compara con unos 290 dólares para la campaña del candidato demócrata James Talarico, también en televisión abierta y streaming.

Esos promedios ocultan algunas de las disparidades más llamativas. Por ejemplo, durante un partido de fútbol americano el mes pasado, a Texas PAC se le cobró 450.000 dólares por emitir un solo anuncio en el mercado de Austin. La campaña de Talarico pagó 50.000 dólares por un anuncio durante el mismo partido en el mismo mercado, según AdImpact.

Las elecciones son un referéndum sobre el poder del dinero

La campaña de 2026 se perfila como un referéndum sobre el poder del dinero en la política estadounidense. Los demócratas reconocen abiertamente su desventaja y, en cambio, se apoyan en el sentimiento anti-Trump entre los votantes y en mensajes dirigidos sobre temas como la corrupción. Algunos republicanos, por su parte, hablan sin rodeos del desafío de intentar gastar para salir de una campaña difícil a estas alturas.

Neil Newhouse, un encuestador republicano de larga trayectoria, coincidió con las preocupaciones de que su partido estaba desplegando su dinero demasiado tarde.

“Después de que se cuenten los votos, creo que vamos a descubrir que la publicidad más efectiva en términos de comunicar el mensaje y mover a los votantes y los números de las encuestas, el momento más efectivo fue la publicidad que ocurrió mucho antes del Día del Trabajo, no después”, afirmó. “Un millón de dólares en publicidad en octubre es una gota en el océano”.

El grupo de Thune comenzó a reducir su presencia en Carolina del Norte la semana pasada, una señal del desafío del partido en la contienda al Senado allí. El senador saliente del estado, Thom Tillis, ha sido cada vez más explícito sobre las vulnerabilidades de su partido y recientemente dijo que, incluso con una fuerte ventaja de efectivo, “en el último mes, prácticamente tienes que hacer tus apuestas”.

“Si tuviéramos recursos infinitos, entonces deberíamos gastar sin límite en cada estado”, sostuvo. “A falta de recursos infinitos, hay que tomar decisiones basadas en datos sobre dónde se puede ganar”.

Las elecciones de mitad de mandato marcan la primera elección nacional desde que la Corte Suprema en junio eliminó los límites sobre cuánto pueden gastar los partidos políticos en coordinación con candidatos al Congreso y a la presidencia, inyectando aún más dinero en un sistema político ya inundado de efectivo.

El dinero por sí solo no se traduce en victoria

Hay abundante evidencia de que el dinero por sí solo no se traduce en victoria.

La demócrata Kamala Harris llegó al tramo final de la campaña de 2024 con significativamente más dinero que Trump, pero terminó perdiendo todos los estados bisagra clave y la Casa Blanca. Los 25 millones de dólares de Elon Musk no llevaron a su candidato preferido a un puesto en la Corte Suprema de Wisconsin el año pasado. Y Tom Steyer no avanzó a la elección general en la contienda por la gobernación de California pese a inyectar 216 millones de dólares de su propio dinero en la campaña.

Los 1.000 millones de dólares que los republicanos han reunido se comparan con aproximadamente 579 millones de dólares en manos de una colección comparable de grandes grupos demócratas.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo que su partido enfrenta una cantidad “obscena” de gasto que podría arrollarlos en las elecciones de mitad de mandato.

“Nunca vamos a tener tanto dinero como ellos”, declaró en una entrevista. “Resumiría la elección en esta frase: ¿Puede una ventaja republicana masiva en dinero vencer una ventaja demócrata masiva en mejores candidatos y clima político? Apuesto a que no puede”.

Además de Texas, los demócratas han impulsado campañas competitivas al Senado en estados como Ohio, Maine, Iowa y Michigan. Una dinámica similar ha surgido en contiendas por gobernaciones desde Florida y Georgia hasta Wisconsin, Ohio y Nevada.

El expresidente Barack Obama está incrementando su participación en las elecciones de mitad de mandato y encabezará un evento de recaudación de fondos para candidatos al Senado el miércoles.

En la Cámara de Representantes, los demócratas están creciendo tanto en confianza de que pueden recuperar la mayoría que están ampliando sus objetivos más adentro de distritos tradicionalmente republicanos en Arkansas y Tennessee. Pero la falta de dinero podría limitar sus avances.

“Necesitamos absolutamente gastar lo suficiente para que nuestro mensaje llegue”, manifestó la representante Suzan DelBene, de Washington, quien preside el Comité de Campaña Demócrata para el Congreso. “Y distrito por distrito, lo estamos haciendo”.

Trump recurre a su vínculo con los simpatizantes

Desde sus primeros días como una figura política improbable, Trump ha superado de manera constante las expectativas. Ante perspectivas desalentadoras de cara a las últimas semanas de su última elección de mitad de mandato, apuesta a que puede volver a burlar la gravedad política, apoyándose en gran medida en el profundo vínculo que ha construido con sus simpatizantes.

El mandatario ha intensificado sus mítines de campaña en las últimas semanas, viajando a territorios profundamente republicanos para galvanizar a los fieles del partido. En actos como el del fin de semana pasado en Vandalia, Ohio, la multitud estaba entusiasmada y aplaudía las frases que se han convertido en sellos distintivos de Trump a lo largo de los años, en particular cuando recurre a las groserías. El gimnasio de la escuela secundaria que albergó el evento estaba lleno, aunque la gente comenzó a irse aproximadamente a la mitad del mitin de 90 minutos.

En los minutos finales de un discurso el lunes en Grand Island, Nebraska, el presidente retomó su ruego de que los simpatizantes que lo han respaldado con tanta vehemencia finjan como si él estuviera en la boleta una vez más.

“En un sentido real, me estoy postulando”, dijo. “Tenemos que mantener esto en marcha”.

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Beaumont informó desde Des Moines, Iowa; Seung Min Kim en Vandalia, Ohio, y Mary Clare Jalonick en Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP