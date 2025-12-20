PSG inicia defensa de la Copa de Francia con fácil victoria ante equipo modesto

Compartir en:









Gonçalo Ramos anotó dos veces, mientras que las estrellas Ousmane Dembélé y Désiré Doué marcaron una vez cada uno para el PSG, campeón récord en 16 ocasiones, en un partido en el estadio del equipo de la Ligue 1, Nantes.

No hubo sorpresas ya que los equipos de primera división Lille, Lorient, Metz, Paris FC y Toulouse avanzaron, con Jonathan Ikoné anotando un triplete en la victoria de 3-0 del PFC contra el modesto Raon-l’Étape.

El Avranches de tercera división eliminó al Brest de la Ligue 1 el viernes.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP