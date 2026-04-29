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PSG: Hakimi se pierde la vuelta de semifinales de Champions ante Bayern por lesión muscular

PARÍS (AP) — El defensor del Paris Saint-Germain Achraf Hakimi se perderá el partido de vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich debido a una lesión en el muslo derecho, informó el club francés el miércoles.

Achraf Hakimi del Paris Saint-Germain tras sufrir una lesión en el partido contra Bayern Múnich en las semifinales de la Liga de Campeones, el martes 28 de abril de 2026, en París (AP Foto/Christophe Ena)
Achraf Hakimi del Paris Saint-Germain tras sufrir una lesión en el partido contra Bayern Múnich en las semifinales de la Liga de Campeones, el martes 28 de abril de 2026, en París (AP Foto/Christophe Ena) AP

El lateral derecho marroquí sufrió la lesión durante la vibrante victoria del PSG por 5-4 sobre el Bayern en el partido de ida el martes. Estará de baja durante varias semanas.

La vuelta de la semifinal se juega el próximo miércoles en Múnich.

Se trata de la segunda vez esta temporada que Hakimi se lesiona contra el Bayern. Se perdió varias semanas tras lastimarse el tobillo izquierdo en la derrota 2-1 ante el gigante alemán en la fase de grupos de la Liga de Campeones en noviembre.

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FUENTE: AP

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