PSG: Dembélé recibirá tratamiento por dolencia en pantorrilla a días de la final de la Champions

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Ousmane Dembélé del Paris Saint-Germain avanza con el balón durante el partido de la liga francesa contra Lens, el miércoles 13 de mayo de 2026, en Lens. (AP Foto/Jean-Francois Badias) AP

Dembélé tuvo que abandonar el campo a los 27 minutos durante la derrota del PSG por 2-1 ante el Paris FC el domingo, en la última jornada de la liga francesa.

Posterior al partido, el técnico Luis Enrique indicó que pensaba que la sustitución de Dembélé había sido por fatiga.

En un comunicado el lunes, el PSG señaló que el jugador fue “retirado como medida de precaución” y que permanecerá “bajo tratamiento durante los próximos días”.

El PSG, vigente campeón de Europa, enfrentará a Arsenal en la final de la Liga de Campeones el 30 de mayo en el estadio Puskas Arena de Budapest.

Dembélé fue figura en la conquista del título de liga del PSG la temporada pasada con 21 goles y luego ganó el Balón de Oro, pero esta vez tuvo menos impacto principalmente por diversas molestias físicas en la primera mitad de la temporada.

Aun así, aportó 10 goles y siete asistencias en 22 apariciones de liga en total. Luis Enrique lo utilizó con más moderación en la Ligue 1.

Sus actuaciones han sido más determinantes en la Liga de Campeones. El PSG busca un segundo título consecutivo tras vencer al Bayern Múnich en las semifinales, con un gol tempranero de Dembélé en el partido de vuelta que le dio al PSG un empate 1-1 y lo clasificó por un global de 6-5. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP

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