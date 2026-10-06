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Próximo gabinete binacional Ecuador-Colombia se enfocará en combate a crimen organizado

QUITO (AP) — El canciller ecuatoriano Roberto Kury dijo el martes que el tema prioritario en el próximo gabinete binacional de Ecuador y Colombia, previsto para noviembre, será combatir la delincuencia organizada y el narcotráfico, así como proteger la frontera común.

Kury dijo a la estación de televisión pública Ecuador TV que el foco estará puesto en “combatir a los grupos de delincuencia organizada que ahora son transnacionales y afectan a ambos países”. La cita transcurrirá en la ciudad colombiana de Barranquilla.

Organismos internacionales han señalado que desde suelo ecuatoriano se exporta alrededor del 70% de la cocaína que se consume a nivel mundial. Un gran porcentaje de esa sustancia llega desde Colombia, su mayor productor mundial.

El encuentro entre los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, y de Colombia, Abelardo de la Espriella, que incluirá a sus respectivos gabinetes, busca solucionar temas pendientes y acelerar proyectos conjuntos. La fecha de la cita está aún por definirse.

La última vez que se produjo un encuentro similar fue en enero de 2023 entre los entonces mandatarios de Ecuador, Guillermo Lasso, y de Colombia, Gustavo Petro, quienes se encontraron en la ciudad ecuatoriana de Tulcán.

Kury destacó que otro de los temas pendientes es la movilidad humana, y argumentó que “al compartir frontera, el movimiento es bastante importante, por eso hay que trabajar para que el flujo de personas sea óptimo”. Agregó que además se buscará "incentivar mayor comercio”.

Ambos países mantuvieron casi todo el primer semestre de este año una guerra comercial, principalmente porque el gobierno de Ecuador reclamaba una presunta falta de vigilancia en la frontera del lado colombiano, lo que derivó en la imposición de aranceles mutuos que oscilaron entre el 50% y el 100%.

Las secuelas de esa situación aún se mantienen, especialmente en las ciudades de frontera, donde los comerciantes se quejan de que los flujos de productos de exportación terrestre aún no llegan a la situación en la que se encontraban antes del conflicto.

FUENTE: AP

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