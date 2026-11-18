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La protesta en Abdanan estalló el martes, impulsada por la indignación por un accidente de carretera mortal ocurrido durante el fin de semana que mató a 13 empleados de una empresa de refinería de petróleo, según medios semioficiales iraníes. Cientos de personas se sumaron a la protesta y exigieron la renuncia de directivos de la empresa, a quienes se culpa del accidente, informaron medios semioficiales.

Algunos manifestantes corearon consignas contra el gobierno, según videos difundidos por medios de la oposición y monitores de derechos humanos fuera de Irán.

Un video verificado por The Associated Press mostró a manifestantes gritando: “¡Muerte al dictador!”.

Otro video compartido por HRANA, un grupo de derechos humanos con sede fuera de Irán, también mostró a una multitud de manifestantes marchando por el centro de Abdanan y exigiendo rendición de cuentas por el accidente de carretera.

Irán fue escenario en enero de algunas de las mayores protestas contra el gobierno desde la Revolución Islámica de 1979. Las fuerzas de seguridad dispararon contra miles de manifestantes en las calles y arrestaron a miles más. Abdanan —una zona mayoritariamente kurda, unos 480 kilómetros (300 millas) al suroeste de la capital iraní, Teherán— fue un foco de disturbios en enero.

El grupo de derechos humanos Hengaw indicó que al menos siete personas en Abdanan fueron arrestadas tras las protestas del martes.

Defensores de los derechos humanos han advertido que Teherán podría intensificar su represión contra la disidencia desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán el 28 de febrero. Las autoridades han continuado arrestando a personas vinculadas a las protestas de enero y han incrementado las ejecuciones de manifestantes encarcelados. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP