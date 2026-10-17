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Protestas de No Kings contra Trump impulsan el voto anticipado en todo el país

Cientos de mítines organizados por la red No Kings (Sin reyes) en oposición al presidente Donald Trump se celebraban el sábado en ciudades y comunidades de todo Estados Unidos, con el objetivo de animar a la gente a votar de manera anticipada en las elecciones legislativas de mitad de mandato.

Un grupo de manifestantes se congrega en el Monumento a Lincoln durante una protesta de No Kings en Washington, el sábado 17 de octubre de 2026. (AP Foto/Jose Luis Magana)
Un grupo de manifestantes se congrega en el Monumento a Lincoln durante una protesta de "No Kings" en Washington, el sábado 17 de octubre de 2026. (AP Foto/Jose Luis Magana) AP

Los actos previstos se presentaban como apartidistas, aunque buscaban aprovechar casi dos años de marchas y manifestaciones de No Kings protagonizadas por personas molestas con la presidencia de Trump.

Una banda entretuvo el sábado a lo que parecía ser unos cientos de personas con gorras y abrigos en el Monumento a Lincoln, en Washington, D.C. Pese al clima frío, muchos miembros del público bailaron al ritmo de la música. “VOTA CON ANTICIPACIÓN” y “¡FUERA MANOS DE MI VOTO!” figuraban entre los numerosos carteles que se mostraban.

En un mitin en Atlanta, el concejal municipal Michael Julian Bond pidió a la multitud que instara a otros a votar antes de las elecciones generales del 3 de noviembre.

“La Constitución te da un poder, ¿verdad? Ese es el poder de votar. ¿Vas a usar ese poder?”, preguntó Bond.

“No ves a Superman renunciando a su poder”, continuó Bond. “No ves a Black Panther renunciando a su poder. No ves a Wonder Woman renunciando a su lazo mágico. Entonces, ¿por qué renunciarías a tu derecho, tu poder, tu obligación de votar? Sé un superhéroe, usa tu poder. Ve a las urnas y vota”.

Desde hace tiempo, Trump ha desconfiado del voto por correo y ha afirmado, sin pruebas, que el fraude electoral le costó las elecciones presidenciales de 2020.

Su gobierno demandó el jueves a funcionarios electorales de California y pidió a un juez que impida que estado cuente, en las elecciones legislativas de mitad de mandato, las papeletas enviadas por correo de personas que el gobierno federal ha identificado como “probables” no ciudadanos, hasta que se pueda confirmar su estatus migratorio.

El viernes, el Departamento de Justicia advirtió que los funcionarios locales que procesen y contabilicen papeletas presentadas por presuntos votantes no ciudadanos se arriesgan a una investigación penal y a un posible procesamiento.

Antes, también el viernes, los senadores demócratas Alex Padilla, representante de California, Sheldon Whitehouse, de Rhode Island, y Dick Durbin, de Illinois, le escribieron al secretario de Justicia Todd Blanche para exigirle que su agencia se comprometa a no incautar papeletas u otros materiales electorales antes de que se certifiquen las elecciones legislativas de mitad de mandato.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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