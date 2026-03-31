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Protestas en Cisjordania luego que Israel aprueba pena de muerte para atacantes

JERUSALÉN (AP) — Cientos de manifestantes salieron a las calles el martes en los territorios palestinos después de que el Parlamento de Israel aprobara la pena de muerte por ahorcamiento para palestinos condenados por asesinar a israelíes.

Palestinos protestan contra la decisión del parlamento israelí de aprobar la pena de muerte para atacantes convictos de asesinar a israelíes, en Nablus, Cisjordania, el 31 de marzo del 2026. (AP foto/Majdi Mohammed)
Palestinos protestan contra la decisión del parlamento israelí de aprobar la pena de muerte para atacantes convictos de asesinar a israelíes, en Nablus, Cisjordania, el 31 de marzo del 2026. (AP foto/Majdi Mohammed) AP

Palestinos jóvenes y mayores realizaron sentadas y marchas en la Cisjordania ocupada, el territorio donde la nueva ley tiene el alcance más amplio. El partido político Fatah ha convocado una huelga general en la parte norte de Cisjordania para el miércoles.

La legislación ordena a los tribunales militares de Cisjordania —que juzgan únicamente a palestinos— imponer la pena de muerte como condena predeterminada para los condenados, salvo en circunstancias especiales.

“El tiempo se agota y el silencio es mortal”, decían carteles que llevaban los manifestantes en la ciudad de Nablus, en el centro de Cisjordania, mostrando el dibujo de un prisionero con la kufiya palestina junto a una soga. “Detengan la ley para ejecutar prisioneros, antes de que sea demasiado tarde”.

La ley superó su votación final en el Knéset (parlamento israelí) a última hora del lunes, entre vítores y aplausos. Itamar Ben-Gvir, el ultranacionalista ministro israelí de Seguridad Nacional que impulsó la legislación, describió la ley como algo largamente esperado y como una señal de fortaleza y orgullo nacional.

La ley entrará en vigor dentro de 30 días, pero su aplicación podría retrasarse por procesos judiciales en el máximo tribunal de Israel.

La medida no es retroactiva y no se aplicará a los presos actuales. Aun así, señala un endurecimiento extremo de la política penal israelí que despertó temor entre los manifestantes por todos los prisioneros palestinos en cárceles israelíes —emblemas de la resistencia nacional—.

“Ustedes son el símbolo de la lucha, ustedes son el símbolo de la firmeza”, coreaban los manifestantes en Nablus, y algunos sostenían carteles con los rostros de amigos y familiares que actualmente están en prisiones israelíes.

Funcionarios palestinos difundieron comunicados en los que afirmaron que la pena de muerte viola el derecho internacional, pidiendo a otros países que intervengan. Amnistía Internacional ha señalado que el uso de la pena de muerte bajo la nueva medida podría vulnerar el derecho a la vida y la prohibición de la tortura y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tal como está consagrado en el derecho internacional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores palestino pidió sanciones contra el Parlamento de Israel y su suspensión de organismos internacionales.

“La ley derecho representa un punto de inflexión crítico en la formalización de asesinatos extrajudiciales bajo un disfraz legal”, indicó el comunicado. “El Ministerio subraya que esta ley, en su esencia, constituye una política institucionalizada de ejecuciones en el terreno basada en criterios discriminatorios y racistas”.

La aprobación de la ley fue la culminación de un impulso de años por parte de la extrema derecha israelí para endurecer el castigo contra palestinos condenados por atacar a israelíes. Tras la votación, Ben-Gvir celebró descorchando champaña. Una coalición de grupos israelíes de derechos y legisladores de la oposición anunció que presentaría una petición ante la Corte Suprema para que declare la ley nula y sin efecto.

En Gaza, decenas de personas se sumaron a una manifestación frente a la sede de la Cruz Roja, donde mujeres con hiyab sostenían retratos de conocidos prisioneros palestinos como Marwan Barghouti.

La ley también se extiende a los tribunales israelíes, dándoles la opción de imponer la pena de muerte a ciudadanos israelíes condenados por asesinato de carácter nacionalista, un lenguaje que, según expertos legales, en la práctica limita a quienes pueden ser condenados a muerte a ciudadanos palestinos de Israel y excluye a ciudadanos judíos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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