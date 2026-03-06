americateve

Protestan chiíes en Pakistán por ataques de EEUU e Israel a Irán; embajada de EEUU emite alerta

ISLAMABAD (AP) — Cientos de chiíes de minorías protestaron el viernes en la capital de Pakistán y en otros puntos del país para denunciar la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en ataques de Estados Unidos e Israel, al tiempo que la Embajada estadounidense en Islamabad emitía una alerta de seguridad en que advertía a los estadounidenses sobre posibles actos de violencia.

Musulmanes chiíes participan en una protesta para condenar el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y contra los ataques israelíes contra Irán, en Karachi, Pakistán, el viernes 6 de marzo de 2026. (Foto AP/Ali Raza)
En medio de un fuerte despliegue policial, unos 300 manifestantes realizaron una sentada en Islamabad, sosteniendo carteles de Jamenei y coreando “Muerte a Estados Unidos” y “Muerte a Israel”. La policía de Islamabad había colocado contenedores de carga en las calles que conducen a la Embajada de Estados Unidos en Islamabad para evitar cualquier posible escalada de violencia.

Las autoridades paquistaníes indicaron que los manifestantes habían aceptado no marchar hacia la embajada en Islamabad, ubicada a unos 3 kilómetros (1,8 millas) de la sentada. Los manifestantes planeaban poner fin a su protesta más tarde el viernes.

Jamenei, que gobernó Irán desde 1989, ha sido durante mucho tiempo una figura religiosa y política central para los chiíes de todo el mundo, incluidos los de Pakistán. Su muerte en una operación conjunta de Estados Unidos e Israel al inicio de la guerra la semana pasada desató indignación entre muchos chiíes.

También se reforzó la seguridad en la ciudad portuaria de Karachi, donde cientos de chiíes irrumpieron en el Consulado de Estados Unidos el domingo, rompieron ventanas e intentaron prender fuego al edificio. La policía utilizó porras, gas lacrimógeno y munición real para dispersar a la multitud. La violencia dejó 10 manifestantes muertos en Karachi, y al menos 13 murieron en ciudades del norte, incluidas Skardu y Gilgit.

En Karachi, manifestantes chiíes se congregaron el viernes a unos 4 kilómetros (2,5 millas) del consulado.

Por separado, grupos más pequeños de manifestantes suníes también protestaron el viernes en Islamabad y Karachi contra la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán. Las protestas se realizaron lejos de las misiones diplomáticas de Estados Unidos. No se reportó violencia.

En una alerta de seguridad previa a las protestas, la Embajada de Estados Unidos en Islamabad instó a los estadounidenses en el país a limitar sus actividades fuera de casa. Además, un aviso actualizado advirtió a los ciudadanos de Estados Unidos que no viajen a la provincia suroccidental paquistaní de Baluchistán, a la noroccidental Khyber Pakhtunkhwa y a la disputada región himalaya de Cachemira debido a riesgos de “terrorismo y secuestro”.

Los chiíes representan aproximadamente el 15% de la población de Pakistán, de unos 250 millones, la mayoría de los cuales son musulmanes suníes.

