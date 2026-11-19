Manifestantes se congregan durante una protesta convocada por la oposición al presidente Abelardo de la Espriella en Bogotá, Colombia, el jueves 19 de noviembre de 2026. (Foto AP/Esteban Vega) AP

La protesta se da poco después de que De la Espriella cumpliera sus primeros 100 días en el poder. Se trata del segundo pulso de la oposición en las calles — el primero fue a mediados de octubre -- y ocurre luego de que el gobierno modificó el protocolo para el uso de la fuerza frente a manifestaciones .

Sectores de oposición señalan que el mencionado proyecto de rescate económico, que está en análisis del Legislativo, impactará a las clases populares. El domingo, De la Espriella anunció que no se gravarán los alimentos y defendió su política de austeridad fiscal .

Desde tempranas horas, los manifestantes se congregaron en distintos puntos de Bogotá, lo que generó cierres viales temporales y afectaciones en la movilidad.

Avanzada la tarde, en las inmediaciones de la estatal Universidad Nacional de Colombia, los ánimos se elevaron provocando disturbios entre manifestantes y agentes policiales que buscaban dispersarlos con tanquetas y bombas lacrimógenas. Hacia la noche la situación se normalizó.

Según reportó la empresa de pasajeros Transmilenio, más de 356.000 usuarios fueron afectados y se registraron daños y actos de vandalismo durante las escaramuzas.

Además de la capital, manifestantes se movilizaron en ciudades como Cali, Barranquilla, Cúcuta y Medellín.

Desde un escenario montado en Cali, capital del Valle del Cauca, en el suroccidente del país, el exgobernante Gustavo Petro, quien encabeza la oposición, reprochó ante sus seguidores que al presidente “se le ocurre para bajarle los impuestos a los ricos, subirle el IVA” al pueblo y concluir la política pública de educación y salud.

En Medellín, capital del departamento de Antioquia, en el noroccidente del país, el alcalde Federico Gutiérrez dijo en sus redes sociales haber ordenado a la fuerza pública recuperar el control ante intentos de ciertos grupos de tomarse una de las principales vías.

“Respetamos la protesta pacífica, pero no toleramos la violencia” y que se interfiera en la movilidad de los ciudadanos, aseveró.

Tanquetas antidisturbios se desplazaban en la zona universitaria de Medellín, mientras un helicóptero sobrevolaba la zona. El gobierno aún no ha presentado una evaluación de la jornada.

A finales de octubre, se presentó ante el Congreso el proyecto de ley de “rescate económico” que, de acuerdo con el oficialismo, pretende superar la crisis fiscal que atraviesa el país con el recorte del gasto público, dar alivio económico para la población de menores ingresos, y generar impuestos e incentivos para la inversión.

FUENTE: AP