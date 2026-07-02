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Problema de última hora retrasa misión de rescate de satélite para la NASA

CABO CAÑAVERAL, Florida, EE.UU. (AP) — Una misión de rescate urgente para salvar un telescopio espacial de la NASA sigue en tierra, esta vez debido a un problema de lanzamiento de última hora.

El avión lanzacohetes de Northrop Grumman despegó de las Islas Marshall, en el Pacífico, el jueves, tras retrasos por el clima durante toda la semana. Cuando estaba en vuelo, el equipo observó una advertencia en el flujo de datos y decidió no liberar el cohete Pegasus sujeto al vientre del avión, informó la empresa. No quedó claro si la advertencia provenía del cohete o del avión.

El cohete transporta una nave espacial robótica de tres brazos construida por Katalyst Space Technologies para capturar el Observatorio Swift, que se estrellará antes de octubre si no llega ayuda. No se ha fijado una nueva fecha de lanzamiento.

La NASA pausó las operaciones científicas de Swift a principios de este año para preservar su órbita el mayor tiempo posible. Desde su lanzamiento en 2004, ha detectado miles de estallidos de rayos gamma y estrellas en explosión, alertando a otros telescopios para observaciones más detalladas.

Con el deseo de que Swift continúe escaneando el universo, la agencia espacial contrató a Katalyst Space el septiembre pasado para la operación de salvamento de 30 millones de dólares.

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El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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