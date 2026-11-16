Una mujer intenta usar un cajero automático en una sucursal de Chase, el lunes 16 de noviembre de 2026, en Irving, Texas. (AP Foto/LM Otero) AP

Sin embargo, Chase indicó el lunes que los problemas técnicos no fueron resultado de un ciberataque y afirmó que ya se trabaja para restablecer los servicios bancarios en línea.

“Debido a un problema técnico, algunas transacciones están tardando más de lo habitual en completarse, pero los clientes aún tienen acceso a sus cuentas y fondos", subrayó un portavoz de Chase en un comunicado. "Estamos trabajando para resolverlo lo más rápido posible”.

Las fallas reportadas se producen días después de la caída de dos importantes servicios que afectaron a otras partes de la economía: Microsoft sufrió una interrupción significativa que se extendió por varias horas el pasado viernes, impactando de manera importante a servicios como Outlook, Teams y el asistente de IA Copilot. El día siguiente se presentó una interrupción en la FAA que mantuvo en tierra todos los vuelos en Estados Unidos durante varias horas.

Los problemas técnicos parecen concentrarse en clientes de Chase y en clientes de otros bancos que intentan realizar transacciones con Chase. Otros bancos, incluidos Bank of America y Citigroup, no reportaron problemas con sus servicios bancarios el lunes.

Un portavoz de U.S. Bank indicó que sus sistemas no se vieron afectados directamente, pero que “los clientes que intenten enviar o recibir pagos de Zelle con otra institución financiera podrían experimentar retrasos en sus transacciones”.

Zelle es el sistema de pagos entre particulares que utilizan los principales bancos de Estados Unidos para permitir que los clientes envíen dinero a amigos y familiares casi de inmediato. Zelle es propiedad de Early Warning Services, que a su vez pertenece a instituciones financieras como Bank of America, Capital One, JPMorgan Chase, PNC Bank, Truist, U.S. Bank y Wells Fargo.

Un portavoz de Early Warning Services afirmó que la red de Zelle opera sin dificultades.

“Un problema en las instituciones financieras podría estar retrasando los pagos de Zelle para algunos de sus clientes”, explicó un portavoz.

Algunos clientes de Chase recibieron un mensaje que decía: “Algunos servicios no están disponibles. Estamos trabajando en ello. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP