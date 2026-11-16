Un ciudadano cubano reportó el presunto traslado de misiles antiaéreos S-125 Pechora desde Holguín , en medio de las tensiones entre La Habana y Washington y de la grave escasez de combustible que afecta a la isla.

La denuncia fue difundida por el periodista Mario J. Pentón , quien aseguró haber recibido el testimonio de una fuente que observó el movimiento el 12 de noviembre de 2026 .

Según el testigo, el armamento estaba cargado en una instalación ferroviaria de carga y descarga próxima a la planta Héroes del 26 de Julio, en Holguín.

La fuente identificó los equipos como componentes del sistema soviético S-125, conocido como Pechora.

No existe confirmación oficial independiente sobre el traslado, su destino o los motivos de la movilización.

El reporte surge días después de las maniobras militares Moncada 2026, que incluyeron actividades de defensa antiaérea en territorio cubano.

El S-125 es un sistema de misiles tierra-aire de origen soviético. Cuba ha informado sobre iniciativas para modernizar parte de este equipamiento mediante cooperación con Bielorrusia.

Críticas por la crisis energética

Pentón cuestionó que las autoridades movilicen equipos militares mientras la población enfrenta apagones y dificultades de abastecimiento.

El periodista contrastó el movimiento denunciado con las restricciones de combustible que afectan los servicios básicos.

Hasta el momento, tampoco hay evidencias de que el presunto traslado esté vinculado a preparativos para un enfrentamiento militar con Estados Unidos.