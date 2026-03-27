Pritchard y Tatum ayudan a Celtics, que vencen 109-102 a Hawks pese a jugar sin Brown

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Payton Pritchard, de los Celtics de Boston, festeja luego de atinar un triple ante los Hawks de Atlanta, en el duelo del viernes 27 de marzo de 2026 (AP Foto/Charles Krupa) AP

Jalen Johnson anotó 29 puntos y CJ McCollum aportó 21 a la causa de los Hawks, que llegaron con marca de 15-2 desde el receso del Juego de Estrellas, la mejor de la Conferencia Este. Nickeil Alexander-Walker añadió 20 puntos, pero el acierto de Atlanta se fue apagando a medida que avanzó el partido tras un buen comienzo.

Boston jugó sin el escolta estelar Jaylen Brown, descartado por una inflamación del tendón de Aquiles.

Impulsados por la chispa de Pritchard desde la banca y un giro dramático desde la línea de tres, los Celtics alcanzaron a los Hawks después de ir perdiendo 25-9 en el primer cuarto. Boston encestó siete triples consecutivos durante el segundo periodo, pero Johnson y Atlanta se fueron al descanso arriba 60-55.

Tras una victoria en tiempo extra sobre Detroit, líder de la Conferencia Este, Atlanta llegó al último cuarto con opciones reales ante Boston, que tiene el segundo mejor récord del Este. Tatum tuvo una noche difícil en tiros de campo, al fallar 16 de 24, pero su penetración con giro hacia el aro le dio a Boston una ventaja de 97-86 con 7:29 por jugar.

Después de recibir una falta en un intento de triple cuando el reloj de posesión se agotaba, Tatum lo sentenció con tres tiros libres que pusieron a Boston arriba 107-99 con un minuto restante.

FUENTE: AP