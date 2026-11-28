El primer ministro Shehbaz Sharif hizo sus declaraciones días después que Muhammad Zeeshan Ali volara junto a los astronautas chinos Tang Hongbo y Wu Yi en la nave que despegó del Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste de China.

Ali es el primer astronauta extranjero en la historia del programa espacial tripulado de China, y su vuelo formó parte de un acuerdo firmado entre Pakistán y China en febrero de 2025. La tripulación realizará más de 90 experimentos científicos y pruebas tecnológicas durante la misión.

Shehbaz Sharif y el jefe del Ejército, el mariscal de campo Asim Munir, hablaron con Ali por enlace de video desde la sede de la agencia espacial de Pakistán.

"Zeeshan (Ali), es un gran día para todos los que estamos aquí sentados y para los 240 millones de pakistaníes", afirmó Sharif en sus declaraciones televisadas cuando Ali permanecía de pie a bordo de la estación con una bandera pakistaní en el pecho.

"Le transmito mis más cálidas felicitaciones por convertirse en el primer astronauta pakistaní en orbitar la Tierra", añadió.

Una aventurera pakistaní, Namira Salim, pagó un boleto para volar en un vuelo comercial de Virgin Galactic en 2023, pero sólo estuvo en el espacio durante cuestión de minutos.

Sharif señaló que la misión china abrió oportunidades para la juventud de Pakistán en ciencia y tecnología y expresó su esperanza de que allanará el camino para que más pakistaníes viajen al espacio. Agradeció al presidente chino Xi Jinping por hacer posible la participación de Pakistán y destacó que la misión coincidía con el 75to aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Sharif sostuvo que el viaje de Ali demostró la convicción de Pakistán de que el espacio exterior debe utilizarse con fines pacíficos y en beneficio de la humanidad.

"Los experimentos que está realizando junto a sus talentosos hermanos chinos no son sólo para Pakistán; enriquecerán el conocimiento científico colectivo de la comunidad internacional", expresó.

Sharif le dijo a Ali que toda la nación pakistaní esperaba con ansias su regreso seguro a casa. Está previsto que la misión dure hasta 10 días.

Munir también felicitó a Ali.

"Estamos realmente orgullosos de usted y orgullosos de las fuerzas armadas de que uno de los nuestros haya ido al espacio y haya alcanzado este gran logro", afirmó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP