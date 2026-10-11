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Primer ministro británico dice que Rusia interfirió en referendo sobre el Brexit

LONDRES (AP) — El primer ministro británico Andy Burnham declaró que ha quedado evidente que Rusia interfirió en el referéndum en que los británicos votaron a favor de abandonar la Unión Europea, y añadió que era importante dejar constancia de la injerencia de Moscú porque países de toda Europa afrontan la misma amenaza.

El primer ministro británico Andy Burnham ofrece un discurso en Manchester, Inglaterra, el 9 de octubre del 2026. (Christopher Furlong/Pool Photo via AP)
El primer ministro británico Andy Burnham ofrece un discurso en Manchester, Inglaterra, el 9 de octubre del 2026. (Christopher Furlong/Pool Photo via AP) AP

En extractos del pódcast “The Rest is Politics” difundidos el domingo, Burnham señaló que, cuando se convirtió en primer ministro en julio, preguntó a sus asesores si Rusia había interferido en el referéndum de 2016. El pódcast completo se publicará el lunes.

“He recibido una respuesta clara: sí, la hubo”, declaró Burnham. “Ahora es importante dejar estas cosas claramente registradas y creo que ayuda a los votantes en Alemania y Francia a entender que parte de esta política se instiga a través de nuestros enemigos, concretamente Rusia”.

Rusia ha sostenido durante mucho tiempo que no se entromete en elecciones o referendos de otros países.

Los comentarios de Burnham se producen mientras las agencias de inteligencia británicas Unido advierten sobre la creciente amenaza de la interferencia rusa en las instituciones democráticas. Es a todas luces la primera vez que un primer ministro británico reconoce públicamente la interferencia rusa en la votación del Brexit.

Burnham indicó que habló con el canciller alemán Friedrich Merz sobre posibles vínculos entre Rusia y el partido de extrema derecha Alternativa para Alemania cuando ambos líderes se reunieron la semana pasada en Berlín.

“Él me estaba diciendo que la AfD está claramente vinculada a Rusia, financiada, creo”, relató Burnham. "Sin duda hay información errónea y desinformación que emana de Rusia hacia la política alemana”.

El Comité de Inteligencia y Seguridad del Parlamento concluyó en 2020 que el gobierno no evaluó plenamente el impacto que los medios estatales rusos y las cuentas de “troles” podrían haber tenido en el referéndum sobre la Unión Europea.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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