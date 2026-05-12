Primer grand slam de Canzone en su carrera impulsa paliza de Marineros 10-2 a Astros

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Dominic Canzone (8), de los Marineros de Seattle, celebra tras conectar un grand slam contra los Astros de Houston durante la cuarta entrada de un partido de béisbol, el martes 12 de mayo de 2026, en Houston. (Foto AP/David J. Phillip) AP

Canzone impulsó una carrera con un elevado de sacrificio en la novena entrada para establecer su mejor marca personal con cinco carreras impulsadas. Arozarena, quien conectó dos dobles, igualó su tope personal con cuatro imparables y sus tres carreras impulsadas empataron su mejor registro de la temporada.

Es la novena victoria consecutiva de Seattle sobre los Astros, lo que amplía un récord de la franquicia.

Los Marineros atacaron a Tatsuya Imai (1-1) con cinco hits y seis carreras en apenas cuatro entradas, mientras continuaban sus problemas en su regreso tras perderse más de un mes por fatiga en el brazo.

El abridor de los Mariners, Bryan Woo (3-2), permitió cuatro hits y dos carreras, con nueve ponches en seis entradas, para llevarse la victoria.

Woo otorgó bases por bolas al venezolano José Altuve y el cubano Yordan Álvarez sin outs en la tercera entrada, antes de que los Astros empataran con un doble impulsor de Walker con un out.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP