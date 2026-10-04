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Prevén que el tifón Nolo continuará moviéndose hacia el oeste por el Pacífico

MIAMI (AP) — Nolo ya no es un huracán. La poderosa tormenta sigue siendo casi igual de fuerte, pero cambió de nombre el domingo a tifón al cruzar la línea internacional de cambio de fecha en el océano Pacífico.

Ahora el tifón Nolo se ubica a unos 640 kilómetros (395 millas) al oeste-suroeste de la isla Lisianski y se desplaza hacia el oeste a 28 kilómetros por hora (17 millas por hora), según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

La tormenta experimentó un rápido fortalecimiento el sábado y se convirtió en un huracán de categoría 3. Al cambiar de nombre, Nolo tenía vientos máximos sostenidos de 185 km/h (115 mph), informó el domingo el centro de huracanes con sede en Miami en su aviso final sobre la tormenta.

“La buena noticia es que hay un océano grande y vasto, así que, aunque seguirá siendo fuerte, no está cerca de ninguna tierra”, aseguró John Cangialosi, especialista sénior en huracanes del centro.

Los ciclones tropicales con vientos superiores a 119 km/h (74 mph) reciben distintos nombres en el mundo según el lugar donde se formen. Se les llama huracanes en el Atlántico norte y en el Pacífico central y oriental. En el Pacífico noroccidental reciben el nombre de tifón, mientras que en el Pacífico sur y el océano Índico se utiliza únicamente el término genérico de ciclón tropical, sin importar la intensidad de la tormenta, de acuerdo con el centro de huracanes.

Los meteorólogos prevén que Nolo continuará moviéndose hacia el oeste por el Pacífico y no se prevé que amenace alguna zona terrestre hasta el viernes.

Nolo rozó Hawai como huracán hace una semana. Luego perdió parte de su fuerza y se convirtió en tormenta tropical, antes de recuperar la intensidad de huracán el viernes.

En otra parte del Pacífico, el huracán Rachel continuó avanzando hacia el oeste en una trayectoria que lo aleja de México.

A medida que la tormenta se internaba más mar adentro, enviaba olas y marejadas peligrosas de regreso a la costa del centro-occidente de México y a la península de Baja California, según el centro de huracanes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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