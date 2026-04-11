Prevén llegada de tifón Sinlaku a Guam para el lunes con vientos de categoría 3

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El tifón Sinlaku podría alcanzar el equivalente a un huracán de categoría 3 cuando pase cerca de Guam o justo al sur de la isla a comienzos de la próxima semana, dijo el meteorólogo internacional de AccuWeather Tyler Roys.

“Esta tormenta es una amenaza seria para la isla de Guam. Sinlaku producirá vientos destructivos y lluvias que provocarán inundaciones, lo que probablemente derivará en cortes de energía y daños estructurales”, afirmó Roys el sábado en un comunicado.

La Guardia Costera está advirtiendo a la población del territorio de Estados Unidos que tome precauciones, y traslada sus barcos patrulleros fuera del puerto de Apra para que puedan responder a necesidades de emergencia tras la tormenta, incluyendo misiones de búsqueda y rescate.

El Centro Conjunto de Alerta de Tifones indicó que era posible que Sinlaku alcanzara fuerza de tifón el sábado y se acercara a Guam desde la noche del lunes hasta el martes. El Servicio Meteorológico Nacional en Guam advirtió que la tormenta, que el sábado se encontraba en el estado de Chuuk, podría pronto dirigirse hacia las Marianas.

La vigilancia por tifón, que advierte sobre posibles vientos de 119 km/h (74 mph) o más en las próximas 48 horas, también se extendió a las cercanas Rota, Tinian y Saipán, según las autoridades en Guam, que se dijeron preparadas para abrir refugios de emergencia.

“Las inundaciones repentinas podrían convertirse en un problema importante en Guam porque Sinlaku podría dejar lluvias intensas en poco tiempo, y el terreno saturado también puede aumentar el riesgo de deslizamientos de lodo”, advirtió Roys. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP