americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Prevén llegada de tifón Sinlaku a Guam para el lunes con vientos de categoría 3

TIYAN, Guam (AP) — Se espera que un tifón en Micronesia tome fuerza el fin de semana y se desplace hacia el noroeste en dirección a Guam, lo que llevó a la Guardia Costera de Estados Unidos a emitir advertencias por inundaciones y vientos fuertes.

El tifón Sinlaku podría alcanzar el equivalente a un huracán de categoría 3 cuando pase cerca de Guam o justo al sur de la isla a comienzos de la próxima semana, dijo el meteorólogo internacional de AccuWeather Tyler Roys.

“Esta tormenta es una amenaza seria para la isla de Guam. Sinlaku producirá vientos destructivos y lluvias que provocarán inundaciones, lo que probablemente derivará en cortes de energía y daños estructurales”, afirmó Roys el sábado en un comunicado.

La Guardia Costera está advirtiendo a la población del territorio de Estados Unidos que tome precauciones, y traslada sus barcos patrulleros fuera del puerto de Apra para que puedan responder a necesidades de emergencia tras la tormenta, incluyendo misiones de búsqueda y rescate.

El Centro Conjunto de Alerta de Tifones indicó que era posible que Sinlaku alcanzara fuerza de tifón el sábado y se acercara a Guam desde la noche del lunes hasta el martes. El Servicio Meteorológico Nacional en Guam advirtió que la tormenta, que el sábado se encontraba en el estado de Chuuk, podría pronto dirigirse hacia las Marianas.

La vigilancia por tifón, que advierte sobre posibles vientos de 119 km/h (74 mph) o más en las próximas 48 horas, también se extendió a las cercanas Rota, Tinian y Saipán, según las autoridades en Guam, que se dijeron preparadas para abrir refugios de emergencia.

“Las inundaciones repentinas podrían convertirse en un problema importante en Guam porque Sinlaku podría dejar lluvias intensas en poco tiempo, y el terreno saturado también puede aumentar el riesgo de deslizamientos de lodo”, advirtió Roys. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se dirige a hablar con la prensa antes de abordar el Air Force Two, el viernes 10 de abril de 2026, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, previo a su viaje a Pakistán para entablar conversaciones sobre Irán. (AP Foto/Jacquelyn Martin, pool)

Vance viaja a Pakistán para encabezar conversaciones con Irán sobre el fin de la guerra

Unas personas acuden al súper en Glenview, Ill., el 4 de julio 2022. (Foto AP/Nam Y. Huh)

La economía estadounidense creció 0,5% en el último trimestre de 2025

Luis Díaz festeja tras anotar el primer gol del Bayern Múnich en la victoria 2-1 ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón)

Díaz y Kane guían al Bayern a vencer 2-1 al Real Madrid en ida de cuartos de la Champions

ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Destacados del día

Trump anuncia limpieza de minas en el estrecho de Ormuz mientras avanzan negociaciones con Irán

Trump anuncia limpieza de minas en el estrecho de Ormuz mientras avanzan negociaciones con Irán

Ejercicios militares en Cuba con bueyes y mulos generan burlas en Redes Sociales

Ejercicios militares en Cuba con bueyes y mulos generan burlas en Redes Sociales

🚨 Arrestan en Miami a expresentador de la TV cubana Salvador Blanco

🚨 Arrestan en Miami a expresentador de la TV cubana Salvador Blanco

¡MISIÓN CUMPLIDA! Artemis II regresa a la Tierra tras rodear la Luna

¡MISIÓN CUMPLIDA! Artemis II regresa a la Tierra tras rodear la Luna

Cubano entre seis acusados por red de fentanilo en Tampa enfrenta posible cadena perpetua

Cubano entre seis acusados por red de fentanilo en Tampa enfrenta posible cadena perpetua

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter