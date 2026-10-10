Presidente de Taiwán pide a democracias regionales que ayuden a mantener la paz en el Día Nacional

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, saluda durante las celebraciones del Día Nacional de Taiwán, en la capital, Taipéi, el 10 de octubre de 2026. (AP Foto/Chiang Ying-ying) AP

Además, manifestó que Taiwán da la bienvenida al diálogo entre China y Estados Unidos para gestionar su rivalidad y reducir el riesgo de conflicto y guerra, pero señaló que mantener la paz requiere una comprensión correcta de la historia.

“Debe respetarse el derecho del pueblo de Taiwán a existir”, afirmó. “Las democracias del Indo-Pacífico deben unir fuerzas para garantizar que no se cambie el statu quo de paz y estabilidad en la región”.

Taiwán ha enfrentado una creciente presión militar y política por parte de China, que considera la democracia insular como una provincia separatista que debe ser recuperada por la fuerza si fuese necesario. Durante su visita a la Casa Blanca en septiembre, el presidente de China, Xi Jinping, le dijo a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que esperaba que Washington se adhiriera a “la posición correcta de oponerse a la ‘independencia de Taiwán’”.

Lai apuntó que Beijing ha ejercido presión en un intento de cambiar el statu quo en el estrecho de Taiwán y que la “determinación” de la isla no se limita únicamente a su propia supervivencia frente a la “expansión autoritaria”. Se trata también de si la comunidad internacional todavía cree que la fuerza no puede prevalecer sobre las normas, sostuvo.

China y Taiwán se han gobernado por separado desde 1949, cuando una guerra civil llevó al Partido Comunista al poder en Beijing y el derrotado Partido Nacionalista huyó a Taiwán. Desde entonces, la isla ha funcionado con su propio gobierno.

China ha presionado a Estados Unidos para que frene la venta de armas a Taiwán, especialmente durante la cumbre entre Trump y Xi celebrada en Beijing en mayo. Tras esa reunión, se paralizó un paquete récord de armas para la isla por valor de 14.000 millones de dólares.

Lai señaló que el aumento de la inversión en defensa de Taiwán busca disuadir la guerra, no provocar.

“Estamos reforzando nuestra autodefensa no para abandonar el diálogo, sino para garantizar que el diálogo pueda tener lugar sobre la base de la paridad y la dignidad”, manifestó.

Añadió que Taiwán valora la paz, pero no renunciará a su libertad.

El Ministerio de Defensa de la isla reportó que 21 aeronaves militares chinas y siete buques de la armada operaron alrededor de Taiwán en un periodo de 24 horas hasta las 6 de la mañana del sábado, con 13 de los aviones cruzando la línea media del estrecho de Taiwán y entrando en la zona de identificación de defensa aérea de la isla.

Invitados extranjeros, entre los que estaba el rey Mswati III de Eswatini y el vicegobernador de Indiana, Micah Beckwith, transmitieron sus felicitaciones en Taiwán, de acuerdo con la oficina de Lai. Eswatini es el único aliado diplomático de Taiwán en África. Una delegación parlamentaria japonesa también visitó la isla y se sumó a las actividades para conmemorar el Día Nacional.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, enfureció a Beijing el pasado noviembre al afirmar que una hipotética acción militar china contra Taiwán equivaldría a una “situación que amenaza la supervivencia” de su país y que justificaría la participación de tropas japonesas.

La celebración del Día Nacional conmemora el establecimiento de la República de China, que derrocó a la dinastía Qing en 1911 y se trasladó a Taiwán mientras los comunistas de Mao Zedong llegaban al poder en el continente durante la guerra civil en 1949.

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Leung informó desde Hong Kong.

FUENTE: AP