Presidente de Sudáfrica reconoce aumento de tensiones por inmigración irregular

ARCHIVO - Sudafricanos protestan contra la inmigración irregular, en Johannesburgo, Sudáfrica, el 29 de abril de 2026. (Foto AP/Themba Hadebe, archivo) AP

Los comentarios del presidente Cyril Ramaphosa, en un discurso por televisión nacional dedicado al tema, fueron un reconocimiento de las tensiones. Grupos de protesta contra los migrantes han afirmado que fijaron como plazo el 30 de junio para que los extranjeros que radican sin autorización legal en Sudáfrica se marchen y han solicitado conversaciones con el gobierno.

Sudáfrica tiene un historial de violencia desatada por el enojo ante la presencia de migrantes, incluido en 2008, cuando más de 60 personas murieron en lo que grupos internacionales de derechos calificaron como ataques xenófobos contra extranjeros.

Los grupos que piden una nueva ofensiva contra la inmigración han ganado atención en los últimos meses con una serie de protestas. Sostienen que los extranjeros que están ilegalmente en Sudáfrica agravan su desempleo extremadamente alto y ejercen más presión sobre unos servicios de salud pública y educación ya sobrecargados.

Pero Ramaphosa también señaló que las autoridades no tolerarán que nadie se tome la justicia por su mano.

“Sólo los funcionarios gubernamentales autorizados pueden actuar contra las violaciones de nuestra ley”, añadió Ramaphosa, que advirtió que algunos grupos estaban “incitando” las tensiones.

No hay cifras oficiales sobre cuántos migrantes están en Sudáfrica sin autorización legal, aunque diversas estimaciones han situado el número entre 2 millones y 5 millones, de una población de 62 millones.

Como el país más rico de la región, Sudáfrica ha atraído tradicionalmente a migrantes de países vecinos como Zimbabue, Mozambique y Lesoto, así como de otros como Nigeria, Ghana, Malaui y Etiopía. Esa ha sido una tendencia durante décadas.

Las autoridades de Ghana, Nigeria, Kenia y Mozambique resaltaron recientemente que sus ciudadanos han enfrentado amenazas y violencia en Sudáfrica por ser extranjeros. Ghana repatrió a alrededor de 300 de sus ciudadanos desde Sudáfrica el mes pasado y anunció que a más se les ofrecerá la oportunidad de regresar a casa debido a lo que describió como amenazas.

El gobierno de Mozambique indicó esta semana que cinco de sus ciudadanos fueron asesinados en lo que se refirió como ataques xenófobos en la localidad de Mossel Bay, en la costa sur de Sudáfrica.

El gobierno de coalición de Sudáfrica puso un nuevo énfasis en el tema de la inmigración después de formarse en 2024 y afirma que ha deportado a más de 100.000 personas en los últimos dos años que estaban en el país ilegalmente. Ramaphosa dijo el domingo que alrededor de 450.000 personas que intentaban entrar en Sudáfrica sin documentos fueron detenidas en la frontera durante el último año.

Ramaphosa afirmó que había habido “debilidades” en la manera en que Sudáfrica gestionó anteriormente la migración y que el gobierno tomará medidas “decisivas” ahora, pero también pidió que la gente “no se vuelva unos contra otros” por este asunto.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP