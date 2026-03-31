americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Presidente Paz denuncia que mafia internacional adulteraba el combustible importado por Bolivia

LA PAZ, Bolivia (AP) — El presidente boliviano Rodrigo Paz denunció el martes que una mafia internacional que adulteraba combustible con vínculos en Chile, Paraguay y Argentina ha generado pérdidas a Bolivia por unos 150 millones de dólares.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, interviene durante una declaración conjunta con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una reunión en el palacio presidencial de Planalto, en Brasilia, Brasil, el lunes 16 de marzo de 2026. (AP Foto/Luis Nova)
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, interviene durante una declaración conjunta con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante una reunión en el palacio presidencial de Planalto, en Brasilia, Brasil, el lunes 16 de marzo de 2026. (AP Foto/Luis Nova) AP

El mandatario, acompañado por sus ministros en una rueda de prensa, relacionó con esa red el origen de un conflicto con los transportistas que denuncian que sus vehículos fueron afectados por gasolina de mala calidad.

La red adulteró con agua y aceite usado el combustible que Bolivia importa principalmente desde los puertos de las ciudades chilenas de Arica e Iquique, dijo el ministro de Gobierno boliviano Marco Antonio Oviedo en la misma conferencia. “De las cisternas sacaban el combustible y luego lo mezclaban”, agregó.

“Nos han querido sabotear. De esta manera estamos ganando la batalla contra la delincuencia y la corrupción. Bolivia vamos a cobrar, no como venganza, sino como justicia”, agregó Paz a la vez que agradeció la colaboración del gobierno chileno en la investigación.

El gobierno de Chile no se ha referido directamente al tema, pero Paz y el presidente chileno José Antonio Kast mantuvieron una videollamada en la que resaltaron la importancia de profundizar el trabajo conjunto para hacer frente al crimen organizado y resguardar de manera efectiva la frontera común.

En su cuenta red social X, Paz señaló que esta red "manipulaba el combustible para aumentar su volumen, generando un daño directo a las familias y al sistema”.

Paz explicó que mediante un operativo con autoridades chilenas se identificó y desarticuló a la estructura que adulteraba el combustible, pero no dio más detalles.

Bolivia atraviesa una crisis energética que la ha hecho más dependiente de la importación de combustibles. El país andino importa de sus vecinos un 86% del diésel y más del 50% de la gasolina que consume.

A fines de diciembre Paz casi duplicó el precio del combustible al eliminar un subsidio aplicado durante casi dos décadas que significaba una sangría anual de más de 2.000 millones de dólares al Estado.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo pasa junto a un cartel con precios de combustible en una gasolinera en Filadelfia, el viernes 27 de marzo de 2026. (AP Foto/Matt Rourke)

El precio de la gasolina en EEUU supera los 4 dólares por galón, el máximo desde 2022

Esta imagen tomada de un video proporcionado por el Comando Central de Estados Unidos muestra marineros y marines estadounidenses a bordo del USS Tripoli (LHA 7) a su llegada a la zona de responsabilidad del Comando Central de EEUU, el 27 de marzo de 2026. (Comando Central de Estados Unidos via AP)

Trump baraja tomar una isla iraní pese a aparentes avances diplomáticos

El presidente Donald Trump habla con los periodistas a bordo del Air Force One el domingo 29 de marzo de 2026, en ruta desde West Palm Beach, Florida, a la Base Conjunta Andrews, Maryland. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Trump dice que "no tiene problema" con que petrolero ruso lleve ayuda a Cuba pese al bloqueo

Pasajeros esperan en largas colas de controles de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush, el 27 de marzo de 2026, en Houston. (Foto AP/David J. Phillip)

Trump ordena pagar a agentes de seguridad en aeropuertos al iniciar las vacaciones de primavera

Destacados del día

FBI ALERTA: Cuba es una amenaza REAL de espionaje para EEUU

FBI ALERTA: Cuba es una amenaza REAL de espionaje para EEUU

SE VIENE MÁS INFLACIÓN: cubanos reaccionan a nuevos billetes en plena crisis

"SE VIENE MÁS INFLACIÓN": cubanos reaccionan a nuevos billetes en plena crisis

Nieto de Fidel Castro arremete contra Díaz-Canel y admite auge del pensamiento capitalista en Cuba

Nieto de Fidel Castro arremete contra Díaz-Canel y admite auge del pensamiento capitalista en Cuba

Padre cubano condenado a 12 años por matar a su hijo en Kendall tras discusión familiar

Padre cubano condenado a 12 años por matar a su hijo en Kendall tras discusión familiar

El presidente Donald Trump habla durante una reunión de su gabinete en la Casa Blanca, el jueves 26 de marzo de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump amenaza con destruir infraestructura energética de Irán si no hay acuerdo rápido y abre ultimátum

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter