Presidente paraguayo promete recortes y alivio social para estabilizar al país tras crisis bancaria

Pedro Alliana se dirige a los legisladores tras prestar juramento como nuevo presidente de Paraguay, luego de la destitución de Santiago Peña por parte del Senado debido a acusaciones vinculadas al colapso del Banco Ueno en Asunción, Paraguay, el viernes 6 de noviembre de 2026. (Foto AP/Jorge Sáenz) AP

En una rueda de prensa en Asunción, Alliana afirmó que su administración llevará a cabo recortes presupuestarios y cambios en las instituciones públicas. Además, anunció más recursos para áreas clave como salud y educación, la reactivación de obras y medidas de alivio para los jubilados.

El mandatario dijo que busca “dar respuestas concretas y rápidas a las necesidades de todos los paraguayos”.

Alliana anunció además que ordenó la destitución del coronel José David Daiub, comandante del Regimiento Escolta Presidencial —donde actualmente se encuentra recluido Peña—, tras las denuncias sobre supuestos privilegios concedidos al expresidente luego de su arresto.

Alliana, quien ejercía como vicepresidente de Peña, asumió la presidencia el 6 de noviembre después de que el entonces mandatario fuera removido en un juicio político por el escándalo que se produjo con la intervención del Ueno Bank, una entidad bancaria con la que tenía estrechos vínculos.

Los legisladores acusaron a Peña de usar su influencia política para canalizar cientos de millones de dólares de fondos públicos hacia Ueno, mientras los reguladores pasaban por alto préstamos internos de alto riesgo.

Tras su destitución, Peña pasó a ser investigado penalmente, por lo que se encuentra bajo prisión preventiva tras ser imputado por la fiscalía por lesión de confianza, asociación criminal y otros delitos. El exmandatario ha negado haber cometido alguna irregularidad.

Un juez paraguayo ordenó el lunes el traslado de Peña a la cárcel militar de Viñas Cue — conocida por albergar a políticos y otras personalidades de alto perfil que son procesadas en causas judiciales—, en medio de las denuncias acerca de que habría recibido un trato privilegiado en el cuartel del Regimiento Escolta Presidencial, de acuerdo con una orden judicial filtrada por los medios locales.

“Iniciamos nuestra segunda semana de gestión conscientes de la enorme responsabilidad que hemos asumido y del momento que atraviesa nuestra República”, destacó Alliana. “Son tiempos que exigen firmeza, transparencia y respeto por nuestras instituciones”.

El Banco Central de Paraguay intervino a inicios de noviembre al Ueno Bank, lo que provocó el congelamiento de las cuentas de casi tres millones de clientes y desencadenó una de las crisis políticas más graves en las últimas décadas.

Daños están controlados, según el presidente paraguayo

Alliana reconoció que el “cierre de Ueno Bank ha golpeado profundamente a numerosas familias paraguayas” y puso en jaque “la confianza del sistema financiero”, aunque destacó que las instituciones han actuado rápidamente para controlar los daños.

Según el mandatario, mas de 1,8 millones de ahorristas ya recibieron sus pagos correspondientes a hasta 40 salarios mínimos, por un valor de unos 640 millones de dólares del fondo de garantía del Banco Central. En cuanto a los fondos previsionales, las autoridades han identificado “activos sanos” por aproximadamente otros 600 millones de dólares “con el objetivo de garantizar su devolución”.

Alliana señaló que para 2027 se ha “decidido reducir los gastos de funcionamiento de las instituciones públicas y orientar esos recursos hacia las prioridades de la ciudadanía, salud, educación e infraestructura”.

“Este esfuerzo comienza desde la propia presidencia de la República con una reducción adicional de 20.000 millones guaraníes (3,2 millones de dólares) en gastos de funcionamiento, o sea, gastos superfluos”, puntualizó.

FUENTE: AP