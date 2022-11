Presidente mexicano vuelve a la calle, miles marchan con él

“No somos acarreados, se llama organización y aunque no lo crean es lo que estamos haciendo desde 2006”, dijo Nelly Muñoz, una administrativa de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mientras viajaba en transporte publico junto a una matemática y una diseñadora para participar en el evento. Mencionó el año en el que López Obrador se postuló por primera vez a la presidencia.

“Yo vengo desde Sonora en avión y me pagué mi boleto”, contestó la abogada América Verdugo.

El problema, según Clara Jusidman, fundadora INCIDE Social —una ONG especializada en democracia, desarrollo y derechos humanos_, es que muchos mexicanos se sienten obligados a participar porque reciben transferencias directas del gobierno, que es la principal vía utilizada por el presidente para apoyar a los más necesitados, algo que, a su juicio, es un sistema de “sujeción o subordinación” más que un ejemplo de una democracia social.

Entre los manifestantes también había secciones más críticas de Morena que rechazan a los dirigentes del partido, pero apoyan al presidente.

“Hay cosas en las que no estamos de acuerdo”, señaló Aurora Pedroche, miembro de este sector y mencionó cuestiones electorales o de seguridad. “Pero eso no significa que no apoyemos el proceso de la Cuarta Trasformación; no se puede hacer un cambio del día la noche y Andrés Manuel no es infalible, pero hemos trabajado mucho y lo que no queremos es que esto se revierta”.

FUENTE: Associated Press