Presidente de Kenia defiende centro de cuarentena para ébola de EEUU en medio de protestas

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Un manifestante sostiene un cartel durante una protesta contra el establecimiento, por parte de Estados Unidos, de un centro de cuarentena contra el ébola en la base aérea Laikipia, en Nanyuki, Kenia, el 1 de junio de 2026. (AP Foto/Andrew Kasuku) AP

William Ruto afirmó el lunes por la noche que Estados Unidos mantenía desde hace tiempo una alianza con Kenia en asuntos de salud y que el centro de cuarentena en la base aérea de Laikipia era una de 24 instalaciones que se habían establecido ante la eventualidad de un brote de ébola en el país.

Algunos kenianos se han opuesto al centro de Laikipia después de que Washington indicó la semana pasada que no se permitirá la vuelta de ningún paciente estadounidense con ébola a casa y que, en su lugar, serían puestos en cuarentena en el centro de Kenia. Estados Unidos tiene intención de aportar 13 millones de dólares a la alianza con Kenia.

El alto tribunal amplió el martes las órdenes emitidas el viernes que suspendían la construcción y la llegada de pacientes extranjeros. La denuncia fue presentada por la Sociedad de Abogados de Kenia y un organismo de vigilancia constitucional, el Instituto Katiba, que alegaron que el frágil sistema de salud del país no tiene capacidad para atender a pacientes extranjeros.

En sus primeras declaraciones sobre el tema, Ruto manifestó que aceptó la creación del centro basándose en las relaciones bilaterales existentes.

“Cuando el presidente (Donald) Trump le pidió al gobierno de Kenia que los apoyara teniendo un centro en la base aérea de Laikipia, di el visto bueno porque era un acuerdo y una alianza con amigos que han trabajado con Kenia durante 30-40 años”, dijo.

Según Ruto, las instalaciones levantadas en todo el país en el marco de la alianza también beneficiarían a los kenianos en caso de un brote de ébola.

“Somos un gobierno responsable. Sabemos lo que estamos haciendo. La gente debería relajarse. Los políticos deberían evitar hablar de manera temeraria e innecesaria, de cosas que no significan nada”, apuntó. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP