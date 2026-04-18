Presidente interino de Perú aplaza la decisión de comprar 24 aviones militares de EEUU

En declaraciones a la radio RPP el viernes por la noche, Balcázar afirmó que la nueva gestión tendrá “toda la legitimidad del caso para poder decidir" si adquiere o no los caza. “Comprometer nosotros una cantidad tan alta de dinero para el gobierno que viene sería una mala práctica de gobierno transitorio”, indicó.

Añadió que su gestión, iniciada en febrero, tenía necesidades urgentes, incluidos proyectos de electricidad y agua potable en diversos pueblos del país.

Perú celebró elecciones presidenciales el domingo y aún sigue el conteo de votos para determinar qué dos candidatos con más votos avanzan a un balotaje en junio, donde se escogerá al siguiente mandatario que gobernará por cinco años. El nuevo ejecutivo tomará posesión el 28 de julio.

El embajador de Washington en Perú, Bernie Navarro, había dicho antes en su cuenta de X que “si negocian de mala fe con EE.UU. y socavan los intereses estadounidenses, tengan la certeza de que como representante de la Administración Trump utilizaré todas las herramientas disponibles para proteger y promover la prosperidad y la seguridad de nuestro país y la región”.

Balcázar apuntó que no respondería esos comentarios porque estaban "redactados en una forma no adecuada".

En 2024, durante el mandato de la impopular presidenta Dina Boluarte (2022-2025) se anunció que Perú había decidido destinar 3.500 millones de dólares a la compra de 24 aviones de combate mediante un endeudamiento interno de 2.000 millones de dólares en 2025 y de 1.500 millones de dólares en 2026.

Entre las compañías que presentaron ofertas estaban, además de Lockheed Martin, la sueca Saab —que frabrica el modelo Gripen—, y la francesa Dassault Aviation —con su Rafale.

Las anteriores adquisiciones de cazas en las décadas de 1980 y 1990 estuvieron salpicadas por escándalos de corrupción en los que se sancionó a funcionarios y militares.

En 1986, Perú recibió 12 aviones Mirage, de la empresa Dassault Aviation, durante el gobierno del fallecido expresidente Alan García, quien luego fue enjuiciado por enriquecimiento ilícito por su presunta intermediación en la compra. Los presuntos delitos prescribieron en 2001, según indicó la Corte Suprema.

Entre 1996 y 1998, durante el mandato del difunto Alberto Fujimori, Perú compró 18 MiG-29 y otros tantos Sukhoi Su-25 que, con el paso de los años, provocaron diversas sentencias por corrupción contra el exasesor del mandatario, Vladimiro Montesinos.

También se condenó a un exjefe de la Fuerza Aérea de Perú y a siete funcionarios. La justicia determinó que se pagaron 294 millones de dólares más del precio real de las aeronaves, que eran de segunda mano.

FUENTE: AP