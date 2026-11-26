Tras un largo debate, la madrugada del miércoles el pleno del Congreso aprobó el presupuesto de 22.500 millones de dólares para el próximo año con 117 votos a favor, 31 en contra y 12 ausentes. El respaldo provino de diputados de la oposición, entre ellos los que militan en el partido del expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024).

Arévalo ha calificado el presupuesto como oscuro, poco transparente y un despilfarro de los recursos de la nación. “Para nosotros (los fondos) son para inversión, para ellos es (un presupuesto) electorero y político”, dijo el presidente al anunciar su veto en una conferencia de prensa y acompañado de su gabinete.

El presidente dijo que los diputados recortaron en áreas como salud, educación, infraestructura y seguridad y en proyectos presidenciales como becas a estudiantes, y créditos para la primera vivienda y para hogares libres de pisos de tierra.

El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, explicó que también hubo recortes para secretarías relacionadas con la población indígena.

El presupuesto aprobado redujo los rubros de Estado, pero aumentó en un 500% los recursos a los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDE), instancias encargadas de coordinar, priorizar y dar seguimiento a políticas, planes y proyectos de inversión pública en cada departamento de Guatemala, que usualmente son influidas por diputados, alcaldes locales y otros. Ese aumento llega en un año electoral, ya que en 2027 se celebrarán elecciones presidenciales.

Arévalo dijo que su gobierno les asignó 157 millones de dólares a los CODEDE para agua y saneamiento, pero el Congreso les otorgó 916 millones de dólares.

Anabella Giracca, ministra de Educación, dijo que la reducción en su caso alcanza casi 60 millones de dólares, lo que pone en riesgo el remozamiento de escuelas, así como la contratación de más de 300 maestros el próximo año en zonas rurales, que atenderían a miles de estudiantes.

"Nos preocupa que la educación se estanque... ningún país que quiera prosperar retrocede su presupuesto en educación”, dijo Giracca.

Marco Antonio Villeda, ministro de Gobernación, dijo por su lado que la reducción compromete la compra de armamento y vehículos para la Policía Nacional Civil, así como la construcción de una prisión y la remoción de otra.

Antes de enviar el presupuesto al Ejecutivo para su conocimiento, el Congreso deberá resolver varias revisiones solicitadas por los diputados.

El 1 de enero de 2027 es la fecha en que debería entrar en vigor el nuevo presupuesto; en caso contrario el Estado funcionaría con el del año anterior.

FUENTE: AP