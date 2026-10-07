Presidente de España ofrece condolencias por muerte de mujer de 87 años desalojada

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Maricarmen, de 87 años, llora mientras espera en casa la llegada de la policía antes de ser desalojada de la vivienda donde residía, el miércoles 23 de septiembre de 2026, en Madrid, España. (Fernando Sánchez/Europa Press vía AP) AP

Sánchez manifestó en una publicación en X que envía su cariño para la familia y los seres queridos de Maricarmen, y le envió un abrazo también para todos los que hoy sentimos esta pérdida como propia.

Maricarmen, como se la conocía, había estado hospitalizada desde que fue sacada en camilla del apartamento donde había vivido durante siete décadas.

Abascal debía regresar a casa en cuanto recibiera el alta, después de aceptar un acuerdo con la empresa propietaria de su vivienda.

Su caso ha llevado a decenas de miles de personas a salir a las calles indignadas y ha hecho que el presidente del Gobierno pidiera elecciones anticipadas tras no lograr aprobar medidas para abordar la crisis de vivienda del país.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP