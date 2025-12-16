Presidente electo de Chile: "EEUU nos soluciona un problema si interviene en Venezuela"

Compartir en:









El presidente electo de Chile José Antonio Kast saluda mientras sale de las dependencias del ministerio de Economía durante su visita a Buenos Aires, Argentina, el martes 16 de diciembre de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd) AP

“Yo apoyo cualquier situación que termine con una dictadura, con una narco-dictadura”, expresó Kast en una rueda de prensa que ofreció en Buenos Aires tras reunirse con el presidente argentino Javier Milei, en su primer viaje al exterior luego de imponerse el domingo en la segunda vuelta electoral con más de 58% de los votos.

El mandatario chileno electo aclaró que “no vamos a intervenir, no nos corresponde”, pero consideró que si el presidente de Estados Unidos Donald Trump ordenara la invasión de Venezuela “nos soluciona a nosotros y a toda Latinoamérica, a toda Sudamérica, un problema gigantesco”.

Las declaraciones de Kast ocurren en momentos en que Washington ha redoblado su presencia militar en la región en décadas y ha lanzado una serie de ataques mortales contra presuntas embarcaciones de contrabando de drogas en el mar Caribe y el Pacífico oriental. Maduro describe el despliegue como un ataque a la soberanía de la nación y parte de un esfuerzo por derrocarlo.

Kast afirmó que Chile “es víctima del terror que implica tener una dictadura” en Venezuela, en referencia a los miles de venezolanos que huyeron hacia el extremo sur del continente, muchos de los cuales residen como indocumentados.

La comunidad venezolana representa en la actualidad el 41,6% del total de los inmigrantes en Chile, según los datos del censo de 2024.

“¿Por qué no le interesa (a Maduro) dejar entrar a 8 millones que tuvieron que huir? Porque socialmente, económicamente, no lo resiste. A él le conviene más compatriotas viviendo en el extranjero que remitan remesas”, reflexionó Kast.

En ese sentido, el mandatario adelantó que “hasta las remesas de los (extranjeros) irregulares no van a llegarle más”, como parte de una serie de medidas para recortar beneficios a la migración ilegal en Chile. FUENTE: AP