Presidente de Ecuador dice que han sido capturados 90% de los líderes del crimen organizado

ARCHIVO - La entonces secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem, habla acompañada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, durante su visita a la base aérea Ulpiano Páez, el 6 de noviembre de 2025, en Salinas, Ecuador. (AP Foto/Alex Brandon, Pool, Archivo) AP

“Hubo un cambio estratégico de nuestras fuerzas”, destacó el mandatario en una entrevista con radio Gaviota de Machala, unos 370 kilómetros al suroeste de la capital, en la que precisó que “hemos ido con todo, estas últimas semanas, hemos bombardeado campamentos” y se han destruido pistas aéreas clandestinas.

“Hemos capturado casi al 90% de las cabezas criminales que operaban en este país”, aseveró Noboa, quien llegó al poder a fines de noviembre del 2023 y asumió un segundo mandato en mayo del año pasado.

Se refería a líderes criminales como Adolfo Macías, alias “Fito” ; Wilmer Chavarría, alias “Pipo”; Rolando Gómez, alias “Fede”; Ángel Villamar, alias “Lobo Menor”, entre otros, que comandaban peligrosos grupos criminales como Los Choneros, Los Lobos y Los Águilas.

La ofensiva militar y policial ecuatoriana se produjo en el marco de la declaración de conflicto armado interno, que Noboa mantiene desde enero de 2024, en medio de una violenta arremetida de las bandas criminales que operan principalmente en las provincias costeras.

El presidente ecuatoriano también destacó que se ha incrementado últimamente el control en la frontera con Colombia para evitar que haya “ingreso de droga o de guerrilleros colombianos” que, según Noboa, son “la raíz del problema” de la violencia en Ecuador.

El gobierno de Noboa impuso una tasa del 50% a todas las importaciones de Colombia aduciendo que su vecino no custodia la zona limítrofe, donde proliferan el narcotráfico y los grupos armados ilegales.

También se incrementó la vigilancia en la frontera con Perú, agregó Noboa, con lo cual ingresa “menos dinamita, armas, mercurio para la minería ilegal”.

Apoyo de Estados Unidos

Para la lucha contra el crimen organizado la estrecha relación con Estados Unidos ha sido un punto clave.

Ecuador forma parte de la iniciativa Escudo de las Américas del presidente Donald Trump, quien además dispuso la entrega de ayuda militar y la reciente la apertura de una oficina del Bureau de Investigaciones Federales (FBI) en Quito.

Las Fuerzas Armadas ecuatorianas “con apoyo logístico y táctico de Estados Unidos hacen operaciones en conjunto” contra las bandas criminales, aseveró Noboa. Aclaró que “no hay ninguna pérdida de soberanía” porque Ecuador ejerce un poder de veto de oponerse a operaciones con las que no está de acuerdo.

Acerca del reciente anuncio del gobierno estadounidense, que incluyó a Ecuador en una zona estratégica denominada la Gran Norteamérica, el presidente ecuatoriano comentó que “dicen que va a haber un trabajo conjunto para la protección de la región”, aunque eso no quiere decir que “nosotros nos vamos a entregar completamente a Estados Unidos, ni mucho menos”, aclaró.

Añadió que el país andino tiene “grandes relaciones" comerciales con China, buenas relaciones con Rusia y con la Unión Europea tenemos "el tratado de libre comercio más exitoso de la historia de Ecuador”.

FUENTE: AP