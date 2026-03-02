americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Presidente de Cuba insta a hacer cambios al modelo económico y empresarial de la isla

LA HABANA (AP) — El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó el lunes que su gobierno debería centrarse “de inmediato” en aplicar transformaciones urgentes al modelo económico y social de la isla, en un contexto de escasez de petróleo en el país.

ARCHIVO - Una mujer cubana que tiende ropa en su balcón se refleja en una ventana decorada con un cartel del líder cubano Fidel Castro en La Habana Vieja, Cuba, el jueves 27 de diciembre de 2007. (AP Foto/Dado Galdieri/Archivo)
ARCHIVO - Una mujer cubana que tiende ropa en su balcón se refleja en una ventana decorada con un cartel del líder cubano Fidel Castro en La Habana Vieja, Cuba, el jueves 27 de diciembre de 2007. (AP Foto/Dado Galdieri/Archivo) AP

Los comentarios, realizados durante una reunión del Consejo de Ministros, se producen mientras Cuba resiente la presión de un reciente bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos, que se sumado a la suspensión de los embarques de crudo desde Venezuela después de que Estados Unidos atacara al país sudamericano en enero.

"Nos tenemos que centrar, de inmediato, en implementar las transformaciones urgentes, las más necesarias, que hay que hacerle al modelo económico y social", declaró, de acuerdo con reportes de la prensa estatal.

Díaz-Canel señaló que el impulso para transformar el modelo económico y social de Cuba está vinculado, entre otras cosas, a la autonomía empresarial y municipal, y al redimensionamiento del aparato estatal, el gobierno y las instituciones, señalaron los medios oficiales.

El mandatario instó a los municipios a gestionar asuntos que incluyen la inversión extranjera directa; las alianzas económicas entre el sector estatal y el no estatal; y las inversiones con cubanos residentes en el exterior, añaden los reportes.

Por su parte, el primer ministro Manuel Marrero Cruz indicó que las prioridades de Cuba se centran en la producción de alimentos y en cambios en la red eléctrica de la isla, mientras persisten graves apagones e interrupciones en el suministro de combustible.

Los medios estatales reportaron que el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, dijo que el avance en el desarrollo de una estrategia de transición por parte de los municipios sigue siendo lento, pese a la distribución de paneles solares a médicos, maestros y niños. Añadió que los municipios necesitan contar con una estrategia de sostenibilidad que se apoye en sus propios recursos.

El mes pasado, Cuba aplicó medidas de ahorro de combustible, como la suspensión de parte del transporte público y el traslado de las clases a modalidad en línea.

La semana pasada, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos indicó que flexibilizaría ligeramente las restricciones a la venta de petróleo venezolano a Cuba, pero se prevé que la crisis energética y económica de la isla persista.

Además de problemas energéticos, Cuba enfrenta un fuerte aumento de las sanciones de Estados Unidos, que han privado a la isla de casi 8.000 millones de dólares en ingresos entre marzo de 2024 y febrero de 2025, una pérdida que es casi un 50% mayor en comparación con el periodo anterior, según estadísticas gubernamentales.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

Destacados del día

Chocolate MC condenado a 10 años de prisión tras declararse culpable en tres casos penales en Florida

Chocolate MC condenado a 10 años de prisión tras declararse culpable en tres casos penales en Florida

Cuba detiene a 10 panameños por propaganda subversiva tras aparición de carteles contra el régimen

Cuba detiene a 10 panameños por "propaganda subversiva" tras aparición de carteles contra el régimen

Fuego amigo en el Golfo: Kuwait derriba por error tres F-15E de EEUU en plena ofensiva contra Irán

Fuego amigo en el Golfo: Kuwait derriba por error tres F-15E de EEUU en plena ofensiva contra Irán

Mueren esposa y nieta de 14 meses del líder supremo Alí Jameneí tras bombardeos de Israel y EE.UU.

Mueren esposa y nieta de 14 meses del líder supremo Alí Jameneí tras bombardeos de Israel y EE.UU.

Trump YA pone LA MIRA EN CUBA como próximo objetivo tras Irán y Venezuela

Trump YA pone LA MIRA EN CUBA como "próximo objetivo" tras Irán y Venezuela

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter