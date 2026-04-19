Presidente de Colombia anuncia que demandará penalmente a su par de Ecuador

Noboa declaró la víspera al medio colombiano Semana sin presentar pruebas que Petro “se reunió con algunos miembros de la Revolución Ciudadana y algunos de esos miembros de la Revolución Ciudadana tienen nexos con Fito”.

Adolfo Macías, alias “Fito” , era el principal cabecilla de una de las mayores organizaciones criminales de Ecuador: “Los Choneros”, y fue extraditado el año pasado a Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas y armas.

“He decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia”, escribió el gobernante colombiano en X, quien un día antes había negado conocer al mencionado líder criminal.

“El mismo Noboa dio la orden, como debe ser, para que el ejército ecuatoriano en todo momento día y noche, me cuidaran en Manta”, ciudad a la que asistió en mayo del año pasado a la posesión del ecuatoriano para su segundo mandato.

La organización política Revolución Ciudadana, liderada por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017), es la mayor agrupación de oposición a Noboa.

Petro insistió en su señalamiento que "la oposición colombiana de Uribe”, en alusión al expresidente de ese país, por “orden de una fuerza extranjera en Ecuador y Colombia” operan para desprestigiarlo. Tampoco expuso pruebas de sus afirmaciones.

The Associated Press solicitó el domingo un pronunciamiento a la cancillería y presidencia de Ecuador pero no recibió respuesta de inmediato.

Este es uno más de los episodios de la disputa entre ambos mandatarios que tiene sumido a Colombia y Ecuador en una guerra comercial desde enero, cuando Noboa impuso unilateralmente un arancel a las importaciones colombianas alegando la falta de control en la frontera común.

Colombia respondió también con impuestos y la suspensión de venta de energía, mientras que Ecuador fue subiendo progresivamente el arancel del 30% al 50% y finalmente al 100%. Este último regirá desde mayo.

La tensión en la relación bilateral también se agudizó luego que Petro llamó “preso político” al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, quien cumple prisión por casos de corrupción y al que concedió nacionalidad colombiana.

Noboa rechazó el calificativo que, dijo, atenta contra la soberanía del país, y llamó a consultas a su embajador en Bogotá. Colombia adoptó luego la misma medida.

FUENTE: AP