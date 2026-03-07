Presidente chino pide lealtad política en el Ejército en medio de purga militar anticorrupción

Compartir en:









En esta foto publicada por la Agencia de Noticias Xinhua, el presidente chino Xi Jinping asiste a una reunión plenaria de la delegación del Ejército Popular de Liberación (EPL) y la Fuerza de Policía Armada Popular en la cuarta sesión de la XIV Asamblea Popular Nacional (APN) en Beijing el sábado 7 de marzo de 2026. (Li Gang/Xinhua vía AP) AP

“No debe haber nadie en el Ejército que albergue deslealtad hacia el Partido (Comunista gobernante)”, manifestó Xi en declaraciones publicadas por la agencia oficial de noticias Xinhua.

Xi habló en una reunión plenaria de la delegación del Ejército Popular de Liberación de China y de la Fuerza de Policía Armada Popular, al tiempo que China celebra sus reuniones anuales de las “dos sesiones” de su máximo órgano legislativo y de su principal organismo asesor político.

Una campaña anticorrupción lanzada por Xi no muestra señales de aflojar tras más de una década. El ejército ha sido un objetivo en los últimos años, incluida la destitución de su principal general el mes pasado, mientras Xi busca reformar y modernizar las fuerzas armadas.

Analistas señalan que la campaña también es una forma para Xi, que está en su 14to año en el poder, de apartar a posibles rivales y garantizar una lealtad absoluta entre sus subordinados.

El Congreso Nacional del Pueblo destituyó la semana pasada a nueve oficiales militares, incluidos dos de la Comisión Militar Central, el máximo órgano del ejército, así como a otros del ejército de tierra, la Armada, la Fuerza Aérea y la fuerza de cohetes. Tres generales fueron apartados esta semana del principal organismo asesor político de China.

“No debe haber ningún lugar donde puedan esconderse los corruptos”, citó Xinhua que dijo Xi el sábado. “La lucha contra la corrupción debe impulsarse con determinación”.

Las autoridades chinas también prometieron esta semana un crecimiento del 7% del presupuesto de defensa para este año, hasta alrededor de 1,9 billones de yuanes (270.000 millones de dólares), ligeramente por debajo del aumento anual de aproximadamente 7,2% de los últimos tres años. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP