americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Presidente bielorruso Lukashenko llega a Corea del Norte para reunirse con Kim Jong Un

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, llegó el miércoles a la capital de Corea del Norte, donde se espera que se reúna con el líder norcoreano, Kim Jong Un.

Lukashenko fue recibido en el aeropuerto de Pyongyang por Kim Tok Hun, quien fue nombrado viceprimer ministro esta semana, según la agencia noticiosa estatal bielorrusa Belta. La Agencia Central de Noticias de Corea, la agencia oficial norcoreana, había reportado antes que Lukashenko realizaría una visita oficial invitado por Kim, pero no confirmó su llegada.

Lukashenko, que ha gobernado su país con mano de hierro durante más de tres décadas, es un estrecho aliado del Kremlin. Permitió que Rusia utilizara su territorio para la invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, y más tarde autorizó el despliegue de armas nucleares tácticas de Moscú en Bielorrusia.

Kim también se ha acercado a Rusia en los últimos años, enviando miles de soldados y grandes cantidades de armas para respaldar la guerra del presidente Vladímir Putin en Ucrania, mientras impulsa una política exterior más asertiva que busca reforzar su relación con países que se oponen a Washington.

Kim acusó el lunes a Estados Unidos de “terrorismo de Estado y agresión” a nivel global durante un discurso ante el parlamento norcoreano —un órgano que suele avalar sin objeciones las decisiones del líder—, en una aparente referencia a la guerra en Oriente Medio. Además, pidió que Pyongyang desempeñe un papel más firme en un frente unido contra la Casa Blanca en medio del aumento del sentimiento antiestadounidense.

Según Belta, la relación bilateral entre Corea del Norte y Bielorrusia figura en la agenda de las conversaciones entre los dos líderes. Lukashenko se reunió por última vez con Kim en septiembre de 2025 en Beijing y fue invitado a visitar Corea del Norte, apuntó la agencia. En 2024, el ministro bielorruso de Exteriores, Maxim Ryzhenkov, visitó la hermética nación. Según Ryzhenkov, los países firmarán un tratado de amistad y cooperación durante la visita.

___

El periodista de The Associated Press Kim Tong-hyung en Seúl, Corea del Sur, contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El excongresista David Rivera llega al tribunal de Miami el 24 de marzo del 2026. (AP foto/Joshua Goodman)

Marco Rubio testifica en juicio de excongresista cubano acusado de cabildeo a favor de Venezuela

Un avión de Air Canada se ve en la pista en el Aeropuerto LaGuardia, el lunes 23 de marzo de 2026, tras chocar con un vehículo de la Autoridad Portuaria en Nueva York. (AP Foto/Ryan Murphy)

Un vuelo de Air Canada choca con un vehículo portuario en LaGuardia, Nueva York

Una línea de montaje de los Chevrolet Bolt EV y EUV 2023 en la planta de General Motors, en Lake Orion, Michigan, el 15 de junio de 2023. (Foto AP/Carlos Osorio, Archivo)

Los precios mayoristas en EEUU subieron más de lo esperado en febrero

Venezuela celebra tras vencer 3-2 a Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de béisbol, el martes 17 de marzo de 2026, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

Venezuela vence 3-2 a EEUU y conquista su 1er título del Clásico Mundial gracias a doble de Suárez

Destacados del día

Trump evalúa acción militar contra Cuba mientras aumentan tensiones y presión de EE.UU.

Trump evalúa acción militar contra Cuba mientras aumentan tensiones y presión de EE.UU.

Hija de Ilhan Omar en hotel de lujo en Cuba durante apagón total desata polémica

Hija de Ilhan Omar en hotel de lujo en Cuba durante apagón total desata polémica

Díaz-Canel a decidido inmolarse por el COMUNISMO: DARE MI VIDA por la revolución

Una bandera estadounidense ondea de nuevo en la embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela, el sábado 14 de marzo de 2026, siete años después de haber sido arriada cuando Washington y Caracas rompieron relaciones diplomáticas en 2019. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Venezuela pide a Trump que levante las sanciones para impulsar la inversión extranjera

Cuba condena a cadena perpetua a cubano en Camagüey por atacar a una policía

Cuba condena a cadena perpetua a cubano en Camagüey por atacar a una policía

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter