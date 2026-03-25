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Presidenta mexicana dice que mantendrá acuerdo sobre médicos cubanos

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó el miércoles que México seguirá contando con médicos cubanos que trabajen en el país, en un momento en que otras naciones de las Américas han abandonado sus acuerdos con el gobierno de Cuba ante la creciente presión de Estados Unidos.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa en el palacio nacional en Ciudad de México, el 23 de febrero del 2026. (AP foto/Ginnette Riquelme)
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa en el palacio nacional en Ciudad de México, el 23 de febrero del 2026. (AP foto/Ginnette Riquelme) AP

Sheinbaum señaló en su conferencia matutina, al ser consultada sobre si mantendría el acuerdo o cedería a las presiones del gobierno de Trump, que es un acuerdo bilateral que ayuda mucho a México.

El respaldo de la mandataria al programa médico cubano se produce mientras el presidente Donald Trump busca asfixiar a Cuba al cortar de facto el acceso de la isla a importaciones de petróleo y ha buscado aislar a la nación caribeña en un intento por impulsar un cambio de régimen. Estados Unidos ha presionado para poner fin a estas misiones, y el secretario de Estado Marco Rubio las calificó de “trabajo forzado” y de “una forma de trata de personas”.

Varios países de América Latina y el Caribe, como Honduras y Jamaica, han cancelado abruptamente esas misiones y han enviado a los médicos cubanos de regreso a su país.

La práctica de Cuba de desplegar médicos —a menudo altamente capacitados para brindar atención con recursos escasos— suele ser un medio de diplomacia, pero desde hace tiempo ha sido criticada por el gobierno de Estados Unidos. A pesar de ello, los médicos cubanos han desempeñado un papel importante en zonas rurales de América Latina que carecen de infraestructura médica básica, como la Amazonia y partes de Centroamérica.

Sheinbaum defendió el programa el miércoles y manifestó que México no puede olvidar toda la ayuda que los médicos cubanos han ofrecido durante la pandemia de COVID-19 y en zonas rurales de todo el país. No está claro cuántos médicos cubanos trabajan actualmente en México.

Sheinbaum apuntó que es difícil lograr que médicos y especialistas mexicanos vayan a muchas zonas rurales donde se necesitan especialistas, y los cubanos están dispuestos a trabajar ahí.

Las declaraciones de Sheinbaum parecen ir en contra de los deseos del gobierno de Trump. La líder mexicana ha tenido que caminar una línea fina con Washington para contrarrestar las amenazas de Trump de emprender acciones militares contra cárteles mexicanos.

México ha sido un férreo defensor de Cuba desde la revolución cubana. Durante años, envió cargamentos de petróleo para ayudar a evitar una crisis energética más profunda en la isla. Pero el gobierno de Sheinbaum detuvo esos envíos cuando Trump amenazó con imponer aranceles a cualquier nación que envíe petróleo a Cuba. En su lugar, el gobierno de México ha enviado cargamentos de ayuda y ha buscado ayudar de otras maneras.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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