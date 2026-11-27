Durante una gira por el norte del país, Fernández anunció que entregó a la presidenta legislativa Yara Jiménez la convocatoria.

Para que el referendo se lleve a cabo se requiere la mayoría simple de la Asamblea Legislativa —29 votos de 57—, por lo que los 31 diputados del oficialismo serán suficientes para darle el visto bueno.

“La situación de Crucitas es absolutamente insostenible, no solamente están saqueando nuestro oro, sino que están causando un daño ambiental sin precedentes en la historia nacional. Ya nos han robado 2.000 millones de dólares que eran del pueblo de Costa Rica... y lo que más duele es ver cómo esa riqueza que le pertenece a Costa Rica se está yendo para otros destinos”, dijo Fernández durante la presentación.

El referendo sometería a votación popular un proyecto de ley presentado por el gobierno del expresidente Rodrigo Chaves (2022-2026) —actual ministro de Hacienda y de la Presidencia— que se encuentra en trámite de comisiones en la Asamblea Legislativa.

Según la información divulgada por el gobierno, el proyecto permitiría el cobro de un canon de 2% sobre el oro extraído y un impuesto de 5% a las ventas brutas que tenga la empresa concesionada.

El gobierno ha estimado que en Crucitas se pueden instalar al menos cinco proyectos de extracción con una producción potencial de 10 millones de onzas de oro.

En la década de 2000 la mina en Crucitas fue concesionada a la empresa de capital canadiense Industrias Infinito. Para explotar el oro, la empresa necesitaba de una declaratoria de interés público que le otorgó el gobierno de Oscar Arias (2006-2010), pues debía autorizarse un cambio de uso del suelo y la deforestación de un área con especies forestales protegidas.

La oposición de grupos ambientalistas llevó en 2010 a que un tribunal anulara la declaratoria y los permisos de Industrias Infinito, por lo que la empresa reclamó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) 400 millones de dólares al Estado costarricense por la anulación de sus permisos. Costa Rica fue eximida y se ratificó la nulidad del permiso.

Tras el abandono del proyecto minero y la posterior aprobación de una ley que prohíbe la minería metálica a cielo abierto en Costa Rica, la zona quedó abandonada y empezó a ser objeto de explotación por parte de mineros ilegales.

Según el gobierno, los operativos contra la minería ilegal en Crucitas han dejado 537 detenidos y más de 38.000 sacos de sedimento decomisados por las autoridades.

El gobierno de Costa Rica afirma que ese sedimento con oro se traslada por la frontera con Nicaragua, que queda a sólo unos cinco kilómetros, para ser procesado.

Fernández y el ministro Chaves reprocharon que los partidos de oposición no hayan querido darle una solución a la situación de Crucitas, mientras los mineros ilegales se roban el oro y provocan gran contaminación por el uso de mercurio y cianuro en sus procesos de extracción.

Para Costa Rica este sería su segundo referendo. En 2007 también se realizó una consulta popular que dio como resultado la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (DR-CAFTA).

FUENTE: AP