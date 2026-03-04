americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Premier de Canadá califica la guerra en Irán de ejemplo extremo de un orden mundial fracturado

MELBOURNE, Australia (AP) — El primer ministro de Canadá, Mark Carney, manifestó el miércoles que lamentaba que la guerra de Irán fuera un ejemplo extremo de un orden mundial en crisis, en el que los países actúan cada vez más sin respetar las normas y las leyes internacionales.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney (centro), hace un gesto a Daniel Mulino, ministro australiano de Tesoro, durante su presentación al inicio de la firma de un documento, ante la mirada del ministro de Finanzas canadiense, François-Philippe Champagne (derecha), en Sydney, Australia, el 4 de marzo de 2026. (Adrian Wyld/The Canadian Press via AP)
El primer ministro de Canadá, Mark Carney (centro), hace un gesto a Daniel Mulino, ministro australiano de Tesoro, durante su presentación al inicio de la firma de un documento, ante la mirada del ministro de Finanzas canadiense, François-Philippe Champagne (derecha), en Sydney, Australia, el 4 de marzo de 2026. (Adrian Wyld/The Canadian Press via AP) AP

Carney realizó las declaraciones en el Lowy Institute, un centro de estudios de política internacional con sede en Sydney, durante la etapa australiana de una gira por tres países centrada en el comercio que comenzó en India. Pronunciará un discurso ante el Parlamento australiano el jueves, antes de volar a Japón el viernes.

“Desde el punto de vista geoestratégico, las potencias hegemónicas actúan cada vez más sin restricciones ni respeto por las normas o leyes internacionales, mientras otros cargan con las consecuencias. Ahora, los extremos de esta disrupción se están manifestando en tiempo real en Oriente Medio”, dijo Carney.

El líder canadiense retomó los temas que expuso en enero en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, en un discurso que atrajo una amplia atención. Indicó que el orden mundial estaba atravesando una crisis y que las viejas normas basadas en reglas estaban siendo borradas.

Canadá apoyó los esfuerzos para impedir que Irán obtenga un arma nuclear y para evitar que amenace la paz y la seguridad internacionales, agregó.

“Estamos afrontando activamente el mundo tal como es, no esperando de forma pasiva el mundo que quisiéramos que fuera", agregó. "Pero también adoptamos esta postura con cierto pesar, porque el conflicto actual es otro ejemplo del fracaso del orden internacional”.

Pese a décadas de esfuerzos de Naciones Unidas, “la amenaza nuclear de Irán persiste y ahora Estados Unidos e Israel han actuado sin involucrar a la ONU ni consultar con sus aliados, como Canadá”, añadió.

Para Carney, determinar si los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel a Irán violaron el derecho internacional era “un juicio que corresponde a otros”.

Canadá y Australia buscan aumentar la cooperación en minerales críticos, inteligencia artificial y tecnologías de defensa.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

El Dow Jones cae más de 900 puntos y sube el petróleo por la guerra

Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

Destacados del día

Cuba acusa a seis personas de terrorismo tras presunta infiltración armada en Villa Clara

Cuba acusa a seis personas de terrorismo tras presunta infiltración armada en Villa Clara

EE.UU. prepara acusación penal secreta contra Delcy Rodríguez por corrupción y lavado de dinero, según Reuters

EE.UU. prepara acusación penal secreta contra Delcy Rodríguez por corrupción y lavado de dinero, según Reuters

EEUU revela la identidad de cuatro de los soldados muertos en ataque con dron en Kuwait

EEUU revela la identidad de cuatro de los soldados muertos en ataque con dron en Kuwait

Díaz-Canel AHORA exige reformas urgentes al modelo económico cubano en plena crisis

Díaz-Canel AHORA exige reformas "urgentes" al modelo económico cubano en plena crisis

Manuel Marrero descentraliza la economía: municipios podrán aprobar todos los actores económicos en Cuba

Manuel Marrero descentraliza la economía: municipios podrán aprobar todos los actores económicos en Cuba

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter