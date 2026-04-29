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Potapova supera a Pliskova en Madrid, primera lucky loser en semifinales de un WTA 1000

MADRID (AP) — Anastasia Potapova cayó de rodillas, se cubrió el rostro con ambas manos y empezó a llorar.

Anastasia Potapova devuelve ante Karolina Pliskova durante el Abierto de Madrid, el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Pablo García)
Anastasia Potapova devuelve ante Karolina Pliskova durante el Abierto de Madrid, el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Pablo García) AP

La “explosión de emociones por dentro” llegó después de que la austriaca y número 56 del ranking se convirtiera en la primera “lucky loser” en alcanzar una semifinal de un torneo WTA 1000 al derrotar el miércoles a Karolina Pliskova por 6-1, 6-7 (4), 6-3 en el Abierto de Madrid.

Estuvo a punto de dejar escapar la victoria, al desperdiciar tres puntos de partido en el segundo set y tener que remontar un 1-3 en contra en el set decisivo.

“Tuve algunos puntos de partido en el segundo set, con mi saque, pero en ese momento no pude controlar los nervios”, comentó Potapova, de 25 años. “Parece que este torneo me sigue dando segundas oportunidades y yo sigo aprovechándolas. Así que sí, súper feliz”.

Potapova, nacida en Rusia, señaló que recibió un gran impulso cuando su novio, el tenista neerlandés Tallon Griekspoor, llegó para verla.

“En el tercer set estaba un poco ida mentalmente. En ese momento no creía en mí”, expresó. “Pero mucho respeto para mi novio, que llegó justo a tiempo. Me salvó. No paraba de decirme: ‘Puedes hacerlo, estamos todos juntos aquí, sigue adelante’”.

Potapova afirmó que Griekspoor “no tiene miedo” de decirle cualquier cosa y que merece parte del mérito por su victoria.

“Yo solo jugué, y mentalmente él me mantuvo ahí”, dijo. “Ocurrió en un momento tan importante, y me dio mucha energía. Mentalmente, creo que él ganó este partido. Yo lo hice en lo físico. Él lo hizo en lo mental”.

Se enfrentará a Linda Noskova o a Marta Kostyuk por un lugar en la final.

Potapova ingresó al cuadro principal como “lucky loser” pese a haber perdido su segundo partido de la fase de clasificación en Madrid. Según la WTA, se convirtió en la primera “lucky loser” que avanza a una semifinal de un WTA 1000 o de máxima categoría desde la creación del formato en 1990.

Luego, Potapova ganó cuatro partidos consecutivos, incluido uno ante Elena Rybakina, la número 2 del ranking, en los octavos de final.

“Para ser honesta, no esperaba estar otra vez en el cuadro porque al principio no incluyeron mi nombre como perdedora afortunada”, explicó. “Y fueron pasando los días y nadie se lesionaba ni se retiraba. Luego, en el último momento, recibí la información, literalmente 30 minutos antes del partido, de que me daban la oportunidad de volver a pisar la cancha aquí”.

Contó que solo había estado disfrutando “unos días agradables” en la capital española, sin expectativas.

“Quizá esa sea la clave: no necesitas estar siempre tan enfocada y tan encerrada en el torneo”, manifestó Potapova. “Tal vez se trate simplemente de, a veces, disfrutar y disfrutar el camino, y quizá así también puedan llegar los resultados”.

Dijo que se siente como “un milagro” haber llegado hasta las semifinales.

“No es muy común que te den una segunda oportunidad y que llegues casi hasta el final”, señaló Potapova. “Pero al mismo tiempo siempre digo: si la tuviste, quizá la merecías. Así que trabajé duro. Además, cualquiera puede tener una segunda oportunidad, pero ¿cuántos realmente la aprovechan? Así que estoy contenta de no haberla desperdiciado, de haber podido concretarla y de estar aquí ahora”.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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