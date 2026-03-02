americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Porzingis se pierde 5to juego seguido con los Warriors por una enfermedad 'misteriosa', dice Kerr

SAN FRANCISCO (AP) — El pívot de Golden State Kristaps Porzingis sigue lidiando con un problema médico que lo ha mantenido fuera de acción durante una semana y media.

Kristaps Porziņģis (7), de los Warriors de Golden State, señala después de encestar un triple durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA en contra de los Celtics de Boston, el jueves 19 de febrero de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Jeff Chiu)
Kristaps Porziņģis (7), de los Warriors de Golden State, señala después de encestar un triple durante la primera mitad del juego de baloncesto de la NBA en contra de los Celtics de Boston, el jueves 19 de febrero de 2026, en San Francisco. (AP Foto/Jeff Chiu) AP

“Es un poco misterioso. Obviamente estamos trabajando con él y esperamos que pueda tener más claridad y que, de alguna manera, pueda superar esto y llegar a un punto en el que esté sano de forma constante. Pero es algo en lo que el cuerpo médico está trabajando duro con él”, comentó Steve Kerr, el entrenador de los Warriors, antes de que su equipo recibiera a los Clippers de Los Ángeles la noche del lunes.

Porzingis regresó a los entrenamientos el viernes y figuraba como duda para la derrota en casa del sábado ante los Lakers, pero el lunes se perdió su quinto partido consecutivo por una enfermedad. No está claro si viajará para la próxima gira de tres partidos como visitante del equipo.

Kerr señaló que habló con Porzingis más temprano el lunes.

“Tuvimos una buena charla. Está bien”, expresó Kerr. “Obviamente quiere volver y quiere respuestas, y seguiremos apoyándolo”.

El jugador letón de 2,18 metros debutó con los Warriors el 19 de febrero contra su exequipo, los Celtics de Boston, después de ser adquirido en un canje procedente de Atlanta, pero no ha vuelto a jugar desde entonces. En total, ha participado en apenas 18 partidos esta temporada, con promedios de 16,8 puntos, 4,9 rebotes y 2,6 asistencias.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Imagen entregada por el Comando Central de Estados Unidos que muestra a un avión aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln el 28 de febrero del 2026. (Marina de Estados Unidos via AP)

Tres soldados de EEUU mueren, cinco son heridos, en ataques a Irán

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

Destacados del día

Trump dice que habrá represalias pronto tras ataque con drones a la Embajada de EE.UU. en Riad

Trump dice que habrá represalias "pronto" tras ataque con drones a la Embajada de EE.UU. en Riad

Chocolate MC condenado a 10 años de prisión tras declararse culpable en tres casos penales en Florida

Chocolate MC condenado a 10 años de prisión tras declararse culpable en tres casos penales en Florida

Cuba detiene a 10 panameños por propaganda subversiva tras aparición de carteles contra el régimen

Cuba detiene a 10 panameños por "propaganda subversiva" tras aparición de carteles contra el régimen

Fuego amigo en el Golfo: Kuwait derriba por error tres F-15E de EEUU en plena ofensiva contra Irán

Fuego amigo en el Golfo: Kuwait derriba por error tres F-15E de EEUU en plena ofensiva contra Irán

Mueren esposa y nieta de 14 meses del líder supremo Alí Jameneí tras bombardeos de Israel y EE.UU.

Mueren esposa y nieta de 14 meses del líder supremo Alí Jameneí tras bombardeos de Israel y EE.UU.

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter