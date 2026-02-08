americateve

¿Por qué los hispanos tienen dos apellidos y cómo funciona esto en EEUU?

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — ¿Qué hay, pues, en un apellido? Para muchas personas originarias de España y América Latina, los apellidos indican quién es tu padre y quién es tu madre.

ARCHIVO – Una persona sostiene las banderas estadounidense y mexicana en una conferencia de prensa, en Chicago, el 4 de septiembre de 2025. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)
La tradición de usar dos apellidos ayuda a identificar claramente las relaciones familiares en gran parte del mundo de habla hispana. Pero en Estados Unidos, eso puede ser un dolor de cabeza burocrático, o peor.

Más de 68 millones de personas en Estados Unidos se identifican como étnicamente hispanos, según las últimas estimaciones del censo. Muchos de ellos usan dos apellidos.

Un ejemplo famoso se puede encontrar en el nombre de nacimiento de la superestrella del rap puertorriqueño Bad Bunny, quien actuará este fin de semana en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. Su nombre de pila es Benito Antonio Martínez Ocasio, en honor a su padre Tito Martínez y su madre Lysaurie Ocasio.

Pero hay más en la historia de origen de los apellidos hispanos.

¿Cómo se forman los apellidos hispanos?

En España y la mayoría de los países de América Latina, los apellidos son dos. El primero es del padre y el segundo de la madre, con algunas excepciones.

Así es como funciona. Si el padre de Victoria se llama Daniel Flores García y su madre se llama Ana Salinas Márquez, sus apellidos serán Flores Salinas.

Las mujeres suelen mantener sus nombres de nacimiento cuando se casan, pero las leyes y tradiciones varían según el país. A veces, las mujeres añaden el apellido paterno del esposo. Una forma antigua de hacer esto es usando la preposición “de” como parte del nombre.

Entonces, si Victoria Flores Salinas se casa con Carlos Sandoval Cruz, probablemente seguirá siendo Victoria Flores Salinas. Pero en algunos países podría convertirse en Victoria Flores Sandoval o Victoria Flores de Sandoval. También existen otras variaciones, como añadir Sandoval después de Salinas.

Independientemente, si Victoria y Carlos tienen un hijo llamado Francisco, su nombre completo será Francisco Sandoval Flores.

¿Cómo funciona esto en Estados Unidos?

Las personas con apellidos típicamente hispanos que viven en Estados Unidos a menudo usan simplemente el apellido paterno para cumplir con la norma de un solo apellido. Así que, en Estados Unidos, Francisco Sandoval Flores podría simplemente llamarse Francisco Sandoval.

Sin embargo, las personas que no están familiarizadas con estas convenciones de nombres a veces asumen que el apellido paterno es un segundo nombre, no un apellido.

Para evitar ese problema, algunas personas siguen usando ambos apellidos. Otros incluso interponen un guion entre ambos. Ocasionalmente, las personas incluso juntan los dos nombres. Susana Pimiento ha tenido que usar las tres estrategias en los más de 20 años desde que se mudó a Estados Unidos.

Garantizar que los documentos oficiales coincidan, o casi

Pimiento es propietaria de una agencia de servicios de traducción e interpretación en Austin, Texas, pero es originaria de Colombia. Su nombre completo es Susana Pimiento Chamorro, pero lo usa solo para asuntos oficiales del gobierno. Incluso entonces, las cosas pueden complicarse.

Cuando fue a obtener una licencia de conducir por primera vez en Texas, la única forma en que le permitieron mantener sus dos apellidos fue uniéndolos con un guion.

“Podría haber omitido el apellido de mi madre, pero entonces no habría coincidido con mi pasaporte”, dijo.

Algunas aerolíneas solo permiten un apellido en un boleto, por lo que tiene que juntar sus dos apellidos como si fueran una sola palabra.

Cuando obtuvo una tarjeta de residencia permanente, las cosas fueron aún peores. El gobierno la emitió con el nombre de su esposo “ni siquiera a la manera estadounidense, sino a la antigua manera latinoamericana”, dijo. “Así que era Susana de Hammond”.

Tuvo que devolver la tarjeta, que no coincidía con ninguno de sus documentos. Pasó un año antes de que el gobierno finalmente emitiera una nueva con su nombre real. Mientras tanto, tuvo que solicitar un permiso especial para salir de Estados Unidos para poder viajar por trabajo.

“Antes de casarme, le dije a mi esposo: ‘No voy a tomar tu apellido, ¿sabes? No hay manera’”, afirmó. “Así que cuando mi tarjeta de residencia llegó con el nombre de Susana de Hammond, nos reímos. Pensamos que era una broma. Pero, oh, Dios mío, ¡fue tan difícil arreglarlo!”

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

