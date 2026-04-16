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Político sudafricano Julius Malema, condenado a 5 años de cárcel por disparar en un mitin

JOHANNESBURGO (AP) — Julius Malema, líder de un partido opositor sudafricano, fue sentenciado el jueves a cinco años de prisión después de que un tribunal lo declaró culpable de infringir la legislación sobre armas de fuego al disparar un rifle en un mitin político en 2018.

Julius Malema, líder del partido Economic Freedom Fighters (EFF), durante una vista judicial previa a su sentencia, en East London, Sudñafrica, el 15 de abril de 2026. (AP Foto/STR)
Julius Malema, líder del partido Economic Freedom Fighters (EFF), durante una vista judicial previa a su sentencia, en East London, Sudñafrica, el 15 de abril de 2026. (AP Foto/STR) AP

Malema fue declarado culpable en octubre de cinco cargos, incluyendo posesión ilegal de un arma de fuego y municiones, disparar un arma de fuego en una zona urbanizada y conducta temeraria.

El combativo legislador, que lidera el partido de izquierdas Luchadores por la Libertad Económica, fue acusado junto con su guardaespaldas, Anton Snyman, después de que el video del incidente se hiciera viral. Snyman fue declarado inocente.

Al dictar la sentencia, la magistrada Twanet Olivier indicó que consideró la magnitud del delito para determinar la condena. “Escuchamos a diario, o semanalmente, que hay niños que juegan en los patios, en la calle, que quedan atrapados en el fuego cruzado, disparos al azar que matan gente. Es la primera vez que oímos que se les llama disparos de celebración”, apuntó la jueza.

Durante el juicio y la lectura de la sentencia, Malema sostuvo que los cargos en su contra tenían motivaciones políticas, ya que fueron presentados por Afriforum, un grupo de presión de la minoría blanca afrikáner que lleva años enfrentado con el político.

Olivier señaló que la sentencia y el veredicto se basaron únicamente en sus acciones ese día.

Malema, cuyo partido es el cuarto más votado del país, es una figura divisiva, especialmente por las políticas de su partido, que incluyen la expropiación de tierras a propietarios blancos sin compensación y la nacionalización de minas y bancos.

Apareció en un video mostrado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una tensa reunión con el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, el año pasado, en el que cantaba una controvertida canción contra el apartheid que algunos han interpretado como un llamado a la violencia contra los afrikáners.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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