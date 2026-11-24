Los agentes de la Policía Nacional se habían apostado desde temprano en calles y avenidas del centro de Caracas para impedir el paso de los manifestantes, quienes inicialmente lograron superar en varias ocasiones los bloqueos, pero cuando restaban unos 600 metros de recorrido hasta el palacio presidencial de Miraflores no pudieron seguir avanzando.

“Esperamos que esto no volviera ocurrir, pero hoy fuimos agredidos para impedir que llegáramos a Miraflores”, dijo Pablo Zambrano, secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, quien se contaba entre los líderes de la movilización de los sectores públicos de salud, educación y universitario. “El gobierno encargado se niega a oír las peticiones y exigencias de los trabajadores”, agregó.

Los manifestantes exigían un aumento de salarios y pensiones “dignas y suficientes” al gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez luego de casi cuatro años sin incrementos del salario mínimo.

No hubo de inmediato reportes oficiales de heridos o detenidos en los forcejeos entre policías y manifestantes.

La presidenta Rodríguez ha pedido paciencia a los trabajadores de los sectores público y privado, cuyos salarios durante cerca de tres lustros no les han permitido cubrir sus necesidades básicas. Rodríguez afirma que su gobierno trabaja para mejorar la economía del país.

Rodríguez ha prometido a los trabajadores una mejora de sus ingresos, sin revelar montos, pero la medida no se ha concretado con el paso de los meses. La mandataria argumenta que cualquier incremento debe implementarse de tal manera que se evite un repunte de la inflación como la que siguió al incremento del salario mínimo en marzo de 2022.

El Banco Central de Venezuela informó que en octubre la inflación se ubicó en 6,2%, la cifra más baja de este año. La inflación podría cerrar 2026 entre 329% y 446%, de acuerdo con las proyecciones del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad, una asociación civil fundada para promover el libre mercado, los derechos de propiedad y la libertad individual.

El salario mínimo mensual de 130 bolívares (0,14 dólares), se sitúa muy por debajo del umbral de pobreza extrema de tres dólares al día establecido por Naciones Unidas. En 2022, 30 bolívares equivalían a 30 dólares.

La mayoría de los 3,5 millones de trabajadores del sector público subsisten con aproximadamente 240 dólares al mes, casi en su totalidad bonos, sin incidencia en otros beneficios contractuales como vacaciones, bonos de fin de año o pagos al final de la relación laboral. De acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social (CENDAS) de la Federación Venezolana de Maestros, una familia compuesta por cinco personas necesita unos 655,20 dólares para cubrir su gasto mensual en alimentos.

Un empleado promedio del sector privado, en tanto, ganaba a mediados de año unos 283 dólares, según cifras de Fedecámaras, el principal gremio empresarial del país. Los precios en Venezuela se fijan de acuerdo con su costo en dólares.

Muchos venezolanos tienen dos o más empleos para mejorar sus ingresos.

Como ha sido costumbre en Venezuela en las últimas dos décadas, el martes también hubo una marcha organizada por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela para contrarrestar la manifestación de sindicalistas, jubilados y trabajadores.

FUENTE: AP