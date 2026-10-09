Policía y manifestantes enmascarados se enfrentan en Bruselas en protesta contra la austeridad

Manifestantes participan en una protesta nacional organizada por sindicatos belgas contra los recortes presupuestarios propuestos por el gobierno, en Bruselas, Bélgica, el 9 de octubre de 2026. (AP Foto/Geert Vanden Wijngaert) AP

Decenas de manifestantes, muchos de ellos jóvenes, vestidos de negro y con el rostro cubierto, arrojaron piedras y petardos a la policía en la estación central de trenes de Bruselas, antes de provocar varios incendios, uno de ellos en un montón de bicicletas urbanas y patinetes eléctricos.

La policía antimotines respondió con gas lacrimógeno, cañones de agua y cargas con porras, expulsando a los manifestantes de esa zona. Tanto el tránsito como el transporte público se vieron interrumpidos en toda la ciudad.

La policía dijo que quienes “causaron los problemas de orden público no están vinculados” a la manifestación contra la austeridad, que, según señalaron, reunió a unas 30.000 personas.

Los choques se produjeron después de una semana de tensiones en la ciudad de Lieja, donde las autoridades prohibieron las reuniones públicas después de que estudiantes se enfrentaban a la policía y destrozaran comercios. Más de 200 personas fueron detenidas en la ciudad y decenas de policías resultaron heridos.

Los movimientos sindicales esperaban atraer a decenas de miles de personas a Bruselas mientras el gobierno belga lucha por ultimar un presupuesto para el próximo año. Bélgica está atrapada en la deuda pública, al igual que su vecina Francia y también Italia.

Los líderes sindicales manifestaron que los alborotadores no tenían nada que ver con su causa. Los afiliados sindicales y sus simpatizantes vestían con colores llamativos, de rojo o verde, y su marcha por el centro de Bruselas transcurrió de forma pacífica.

“Trabajo, pero no llego a fin de mes”, dijo Marie Gobert, una madre soltera y trabajadora social que llegó desde la ciudad de Namur con una de sus hijas para la marcha.

Gobert contó a The Associated Press que los costos escolares acaban de subir, además del precio del transporte público y de los billetes de tren. “No creo haber estado tan preocupada nunca por todas las medidas que me dificultan la vida diaria”, afirmó.

“Se siente la tensión social, se siente la rabia empezando a hervir en todas partes”, apuntó. “Se está desmantelando el sistema educativo y cuando los jóvenes quieren alzar la voz nadie los escucha”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP